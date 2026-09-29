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देवरिया के BPCL प्लांट में भरा पानी, LPG रिफिलिंग का काम ठप; पूर्वांचल के 9 जिलों में गैस संकट

देवरिया के BPCL प्लांट में भरा पानी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश में बैतालपुर स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के LPG बॉटलिंग प्लांट में पानी भर गया है. ज्यादा जलभराव की वजह से पिछले तीन दिनों से LPG रिफिलिंग और गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है.