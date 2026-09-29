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देवरिया के BPCL प्लांट में भरा पानी, LPG रिफिलिंग का काम ठप; पूर्वांचल के 9 जिलों में गैस संकट

अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अगले 24 घंटे में हालात सुधरने पर सप्लाई बहाल कर दी जाएगी.

देवरिया के BPCL प्लांट में भरा पानी.
देवरिया के BPCL प्लांट में भरा पानी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:29 AM IST

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देवरिया: कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश में बैतालपुर स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के LPG बॉटलिंग प्लांट में पानी भर गया है. ज्यादा जलभराव की वजह से पिछले तीन दिनों से LPG रिफिलिंग और गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है.

जानकारी के अनुसार, लगातार हुई बारिश के कारण प्लांट परिसर में दो से तीन फीट तक पानी भर गया है. हालात यह हैं कि प्लांट के अंदर खड़े गैस से भरे टैंकर और सिलेंडर लोडेड ट्रक भी पानी में फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है. सुरक्षा कारणों से प्रबंधन को प्लांट का पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ा है.

LPG रिफिलिंग का काम ठप.
LPG रिफिलिंग का काम ठप. (Photo Credit: ETV Bharat)

बैतालपुर प्लांट पूर्वांचल का एक प्रमुख बॉटलिंग प्लांट है. यहां से देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और आजमगढ़ समेत 9 जिलों में रोजाना हजारों घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है.

प्लांट बंद होने से इन सभी जिलों में एजेंसियों पर सिलेंडरों की किल्लत शुरू हो गई है. उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद भी दो से तीन दिन का इंतजार करना पड़ रहा है.

LPG रिफिलिंग का काम ठप.
LPG रिफिलिंग का काम ठप. (Photo Credit: ETV Bharat)

BPCL डिपो इंचार्ज समीउल्लाह ने बताया कि प्लांट से पानी निकासी का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है. पंपों के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है. स्थिति सामान्य होने पर ही रिफिलिंग का काम दोबारा शुरू किया जा सकेगा.

अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अगले 24 घंटे में हालात सुधरने पर सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, लेकिन तब तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

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