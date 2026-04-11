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BPCL अध्यक्ष संजय खन्ना का बनारस के क्वींस कॉलेज से गहरा नाता; प्राचार्य ने कही बड़ी बात

क्वींस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे वाराणसी शहर में खुशी और गर्व का पल है.

BPCL अध्यक्ष संजय खन्ना का बनारस के क्वींस कॉलेज से गहरा नाता.
BPCL अध्यक्ष संजय खन्ना का बनारस के क्वींस कॉलेज से गहरा नाता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 1:12 PM IST

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वाराणसी: संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति वाराणसी के लिए गौरव की बात है. संजय खन्ना का बनारस से गहरा लगाव है.

संजय खन्ना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के बेसेंट थियोसोफिकल स्कूल से प्राप्त की है. आगे की पढ़ाई राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज से पूरी की. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मुंबई विश्वविद्यालय से फाइनेंस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की.

साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर देश के शीर्ष सार्वजनिक उपक्रम में सर्वोच्च पद हासिल किया है. BPCL में तीन दशकों के समृद्ध अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया है. उनकी दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

क्वींस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी नियुक्ति से न केवल BPCL बल्कि पूरे वाराणसी शहर में खुशी और गर्व का पल है. ऊर्जा क्षेत्र के उनके नेतृत्व में भारत पेट्रोलियम आने वाले समय में और भी नई उपलब्धियां हासिल करने के साथ इस क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने में अहम योगदान देगा.

प्रधानाचार्य ने कहा कि क्वींस इंटर कॉलेज की तस्वीर लगातार बदल रही है. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग आकर के हमारे यहां पढ़ रहे हैं. यहां के जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं, वह अलग-अलग पदों पर कार्यरत हैं. वह देश का ही नहीं इस विद्यालय का मान बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में हमारे यहां छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. हम विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तमाम तरीके की व्यवस्था भी दे रहे हैं. छात्रावास बनाना हो, स्पेशल क्लास की शुरुआत करना हो या फिर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना हो, हम सब काम कर रहे हैं.

प्राचार्य ने यह भी कहा कि वर्तमान के छात्रों अपने पुरातन विद्यार्थियों से सीखने की जरूरत है. यह जानना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया है. हम आने वाली पीढ़ी को उसी गौरव से रूबरू भी करा रहे हैं, ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए.

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