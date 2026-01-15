ETV Bharat / state

हाई बीपी वाले हो जाएं सावधान! अल्जाइमर रोगियों के लिए बेहद खतरनाक, ऐसे करें बचाव

लखनऊ: क्या आपको पता है, हाई BP केवल हार्ट के लिए ही नहीं, बल्कि अल्जाइमर रोगियों के लिए भी बेहद खतरनाक कारक है. आइए जानते हैं कैसे BP अल्जाइमर रोगियों के दिमाग में नुकसान पहुंचाता है, इससे कैसे खुद को बचा के रखना है और क्या चीजें इसमें राहत दिला सकती हैं...

केजीएमयू के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में 794 अल्जाइमर रोगियों पर की गई रिसर्च के दौरान 59 फीसदी रोगियों में बढ़ा हुआ BP पाया गया. जिसके चलते नसों में कमजोरी, कठोरता और सिकुड़न से मस्तिष्क में पूरी तरह खून नहीं पहुंचता और याददाश्त कमजोर होने के साथ पेशेंट का बर्ताव भी असामान्य हो जाता है. इस शोध को नेशनल जर्नल करंट अल्जाइमर रिसर्च ने भी मान्यता दी है.



केजीएमयू के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग के डॉ. शैलेन्द्र मोहन त्रिपाठी के किए गए रिसर्च अध्ययन में 67.1% (533 लोग) सामान्य अल्जाइमर और 32.8% (261 लोग) मिश्रित वाले 2 अलग-अलग समूह में शामिल थे. पुरानी धारणा के अनुसार नसों से जुड़े जोखिम केवल मिश्रित डिमेंशिया यानी अल्जाइमर और स्ट्रोक में पाए जाते थे, लेकिन इस शोध के मुताबिक सामान्य अल्जाइमर रोगियों में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं. सामान्य रोगियों में हृदय रोग का जोखिम 59% मिला है, जबकि मिश्रिम अल्जाइमर रोगियों में ये करीब 47 फीसदी था. इनका रक्तचाप शुगर-कोलस्ट्राल स्तर भी बढ़ा था. रोगियों पर किए गए शोध पर ये जानकारी सामने आई है.



इसलिए होता है याददाश्त पर असर: डॉ. शैलेन्द्र ने मरीजों की MRI जांच में पाया कि दिमाग के व्हाइट मैटर हाइपरइंटेंसिटी में धब्बे थे. ये मस्तिष्क की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं में नुकसान का संकेत देते हैं. हाई बीपी वाले रोगियों के मस्तिष्क में ये क्षति अधिक पाई गई. सिकुड़न अल्जाइमर में याददाश्त कम होने का मुख्य कारण है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक सूक्ष्म नसों की बीमारी भी इसमें बड़ा योगदान देती है.



बीपी बढ़ने पर फट सकती हैं नसें: केजीएमयू के डॉ. भूपेन्द्र सिंह का कहना है कि हाई बीपी से नसें कठोर और सिकुड़ जाती हैं. BP बढ़ने पर नसें फट भी सकती हैं. बीपी कंट्रोल करना, अल्जाइमर को बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है. इससे दिमागी गिरावट की क्षति कम की जा सकती है. कमजोर याददाश्त, असामान्य व्यवहार पर भी अच्छा असर होगा.

अल्जाइमर के लक्षण-