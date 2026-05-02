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बीपी मशीन में ड्रग्स सप्लाई मामला: रायपुर पुलिस ने नाइजीरियन समेत 2 आरोपियों को पकड़ा, 9 लाख रुपए भी बरामद

ड्रग्स सप्लाई के मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इसमें एक नाइजीरियन और एक दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया है.

Nigerian arrest Drug Supply
रायपुर पुलिस ने नाइजीरियन समेत 2 आरोपियों को पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 8:52 PM IST

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रायपुर: राजधानी के देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने नाइजीरियन सहित 2 आरोपियों को ड्रग्स सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 लाख 70 हजार रुपए भी बरामद किए हैं. इसके साथ ही इनके कब्जे से मोबाइल फोन चेक बुक भी जप्त किया गया है. शातिर तरीके से छुपाकर करते थे सप्लाई.

BP मशीन में छिपाकर सप्लाई

आरोपी ड्रग्स सप्लाई का काम बीपी मशीन में छिपाकर ड्रग्स कोरियर के जरिए करते थे. रायपुर में ड्रग्स सप्लाई का काम नाइजीरिया से हो रहा था. इस कार्रवाई को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और देवेंद्र नगर की पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है. देवेंद्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 22 बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

नाइजीरियन युवक पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला ने बताया कि इसके पहले ड्रग्स के मामले में पकड़े गए आरोपियों के इनपुट के आधार पर यह कार्यवाही की गई है. जिसमें आरोपी बीपी मशीन में ड्रग्स छिपाकर कोरियर करते थे. पकड़ा गया नाइजीरियाई युवक साल 2024 -25 में वीजा उल्लंघन के मामले में दिल्ली में जेल जा चुका है. इस मामले में नाइजीरियन युवक मुख्य आरोपी है, जिसका नाम तोचकू अफ़ामें उर्फ प्रिंस चार्ल्स है.

Raipur Drug Supply Case
बीपी मशीन में ड्रग्स सप्लाई मामले में कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोकीन की सप्लाई करते थे

दूसरा आरोपी दिल्ली का निवासी सन्नी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ सहित देश के दूसरे राज्यों में कोकीन सप्लाई करते थे. पुलिस को जांच में पिछले 6 महीने के दौरान 2 करोड़ के ड्रग्स मनी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है. जिसकी जांच जारी है. ड्रग्स के मामले में पहले पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी ड्रग्स की आपूर्ति एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के माध्यम से कर रहे थे. जिसका सरगना एक विदेशी नाइजीरियन और उसका सहयोगी है जो दिल्ली में रहकर कई राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई किया करता है.

इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर दिल्ली रवाना किया और दिल्ली के रहने वाले सन्नी शर्मा और नाइजीरियन युवक तोचकू अफ़ामें उर्फ प्रिंस चार्ल्स को गिरफ्तार किया. इन दो आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नाइजीरिया में बैठे चीची नामक युवक इस पूरे सिंडिकेट का संचालन करता है. दिल्ली का रहने वाला आरोपी सन्नी शर्मा नाइजीरियन युवक को अपना बैंक खाता कमीशन पर देता था.

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