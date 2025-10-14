ETV Bharat / state

होटल में चल रहा था गंदा काम, पुलिस ने की छापेमारी

गिरिडीह में होटल में छापेमारी में आपत्तिजनक स्थिति में लड़के एवं लड़कियां पकड़े गए.

Boys and girls caught in compromising conditions during raid at hotel in Giridih
होटल में पुलिस की छापेमारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
गिरिडीहः जिला में बगोदर थाना क्षेत्र के सरिया रोड स्थित होटल में अनैतिक धंधा का संचालन हो रहा था. इसका पर्दाफाश मंगलवार को हुआ है.

यहां एसडीएम संतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में की गई छापेमारी में आपत्तिजनक स्थिति में लड़के एवं लड़कियां पकड़े गए हैं. पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया. साथ ही होटल संचालक दंपती को भी हिरासत में लिया है. होटल को फिलहाल सील कर दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

जानकारी देते पदाधिकारी (ETV Bharat)

कॉलेज स्टूडेंट को मिल रहा था कमरा

इस कार्रवाई में पकड़े गए लड़के-लड़कियां ऐसे भी हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं. छापेमारी के दौरान एसडीपीओ धनंजय कुमार राम, सीओ प्रवीण कुमार, बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव दल-बल के साथ तैनात रहे. एसडीएम संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि होटल कलश धाम में अनैतिक कार्यों का संचालन होने की सूचना पर छापेमारी की गई है. आपत्तिजनक स्थिति में जोड़ें पकड़े गए हैं.

एसडीएम ने कहा कि होटल संचालक को भी हिरासत में लिया गया है. होटल को सील का आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पकड़े गए जोड़ों से संबंधित होटल में किसी तरह की कोई इंट्री से संबंधित प्रमाण भी नहीं थे. हिरासत में लिए गए जोड़ों एवं होटल संचालक से पुलिस पुछताछ कर रही है. पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि यहां पर इस तरह का धंधा कब से संचालित हो रहा था.

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि सात जोड़ा लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए हैं. साथ ही होटल संचालक दंपती को भी हिरासत में लिया गया. फिलहाल सभी से पुछताछ की जा रही है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

बता दें कि इसके पूर्व नेशनल हाईवे के एक होटल में पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई थी. उस समय भी आपत्तिजनक स्थिति में जोड़े पकड़े गए थे.

