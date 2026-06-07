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मांडर सामूहिक दुष्कर्म मामलाः रात भर चली छापेमारी में आठ गिरफ्तार, प्रेमी के कहने पर हुआ था दुष्कर्म

रांचीः राजधानी रांची के मांडर में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में कुछ अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है.

रात भर चली छापेमारी

मांडर में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में पता चला कि केरल में रहने वाले युवती के तथाकथित पति के द्वारा ही मांडर के कुछ युवकों को सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए उकसाया गया था.

सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की टीम ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. रविवार की सुबह 5 बजे तक छापेमारी जारी थी. मामले में दुष्कर्म करने वाले और उकसाने वाले लोगों में से किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा- राम नारायण चौधरी, खलारी डीएसपी, रांची

क्या है पूरा मामला

पीड़िता ने थाने में दिए आवेदन में कहा कि वह पिछले दो साल से एक युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी. डेढ़ माह पहले उक्त युवक काम के सिलसिले में केरल चला गया. उसके बाद से वह उसी युवक के घर में रह रही थी.