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बरेली: देखा मोबाइल चैट, फ़ोटो देखकर आया ग़ुस्सा और 6 साल की गर्लफ़्रेंड की गला दबाकर कर दी हत्या

एसपी सिटी मानुष पारिक के अनुसार, 16 मई 2026 को दिल्ली-लखनऊ हाईवे के पास खना गोटिया गांव स्थित खेत में छात्रा नीतू का शव मिला था. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद थाना सीबीगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की छानबीन तेज कर दी.





जांच के दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों के साथ मृतका और आरोपी की गूगल लोकेशन भी खंगाली. मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र निवासी अशोक उर्फ गुड्डू पर शक हुआ. साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी.



रविवार रात पुलिस टीम दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी बाइक से भागने की फिराक में है. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह गिर गया, मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है.



पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले छह वर्षों से नीतू और उसके बीच प्रेम संबंध थे. आरोपी युवती से शादी करना चाहता था. घटना वाले दिन वह छात्रा को परीक्षा केंद्र से लेने भी गया था. आरोपी ने बताया कि उसने नीतू के मोबाइल में दूसरे लोगों की चैट और फोटो देखी थी, जिससे वह नाराज हो गया. परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में उसने खेत में ले जाकर नीतू की गला दबाकर हत्या कर दी.



पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, पुलिस पर फायरिंग और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. बरेली पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके मुठभेड़ के बाद, आरोपी के गिरफ्तारी की बात कही है.

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