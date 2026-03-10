ETV Bharat / state

लखनऊ के मलिहाबाद में बेहता नदी में डूबने से मासूम की मौत, दोस्तों संग नहाने गया था

लखनऊ: लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कनार गांव में मंगलवार दोपहर एक हृदयविदारक घटना घटी. दोस्तों के साथ बेहता नदी में नहाने गए 10 वर्षीय रुद्रप्रताप सिंह की डूबने से मौत हो गई. एसीपी मलिहाबाद विनीत सिंह कि रुद्रप्रताप अपने साथियों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था. नहाने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी की चपेट में आ गया.

नदी में नहाने के दौरान हादसा: साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और उसे बचाने का प्रयास किया. काफी कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्चे को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. इस दुखद घटना से पूरे कनार गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

गर्मी से राहत पाने गया था: स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार दोपहर गर्मी से राहत पाने के लिए रुद्रप्रताप नदी गया था. वह अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित बेहता नदी में नहाने के लिए उतरा था. नहाते समय अचानक वह संतुलन खो बैठा और गहरे पानी के भंवर में फंस गया. उसे डूबता देख बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हुए थे.