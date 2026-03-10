ETV Bharat / state

लखनऊ के मलिहाबाद में बेहता नदी में डूबने से मासूम की मौत, दोस्तों संग नहाने गया था

एसीपी मलिहाबाद विनीत सिंह ने बताया कि साथ गए बच्चों और परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सही कड़ियां जोड़ी जा सकें.

Photo Credit: ETV Bharat
दस साल के रुद्रप्रताप सिंह की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कनार गांव में मंगलवार दोपहर एक हृदयविदारक घटना घटी. दोस्तों के साथ बेहता नदी में नहाने गए 10 वर्षीय रुद्रप्रताप सिंह की डूबने से मौत हो गई. एसीपी मलिहाबाद विनीत सिंह कि रुद्रप्रताप अपने साथियों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था. नहाने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी की चपेट में आ गया.

नदी में नहाने के दौरान हादसा: साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और उसे बचाने का प्रयास किया. काफी कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्चे को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. इस दुखद घटना से पूरे कनार गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

गर्मी से राहत पाने गया था: स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार दोपहर गर्मी से राहत पाने के लिए रुद्रप्रताप नदी गया था. वह अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित बेहता नदी में नहाने के लिए उतरा था. नहाते समय अचानक वह संतुलन खो बैठा और गहरे पानी के भंवर में फंस गया. उसे डूबता देख बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हुए थे.

पुलिस ने शुरू की जांच: सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसीपी मलिहाबाद विनीत सिंह ने बताया कि हादसे का वास्तविक कारण अभी जांच का विषय है. पुलिस यह पता लगा रही है कि बच्चा अकेले गहरे पानी में गया था या वहां कोई अन्य स्थिति बनी थी. पुलिस साथ गए बच्चों और परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सही कड़ियां जोड़ी जा सकें.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो माह में निर्णय ले यूपी सरकार

TAGGED:

BOY WENT TO TAKE BATH
BATH WITH HIS FRIENDS IN LUCKNOW
DIED AFTER DROWNING IN BEHTA RIVER
BOY DROWN IN BEHTA RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.