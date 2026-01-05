ETV Bharat / state

मिर्जापुर में इंजेक्शन लगाने से किशोर की मौत, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम, झोलाछाप डॉक्टर हिरासत में

मिर्जापुर : ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ड्रमंडगंज-हलिया मार्ग पर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. लोगों को समझाबुझाकर जाम खुलवाया. लगभग चार घंटे तक जाम लगा रहा. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर झोलाछाप डॉक्टर को हिरासत में लिया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पंडितपुर गांव का रहने वाला राजन कुमार (15) पुत्र हीरालाल धरकार रविवार को घर पर जलाने के लिए सूखी लकड़ियां काट रहा था. इस दौरान लकड़ी का एक टुकड़ा छिटककर माथे पर लग गया. किशोर लहूलुहान हालत में इलाज के लिए रतेह चौराहा स्थित दिव्यांशी मेडिकल स्टोर पर गया. यहां झोलाछाप डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर इंजेक्शन लगाया. इंजेक्शन लगाने के बाद किशोर की हालत बिगड़ गई. कुछ ही देर बाद उल्टी होने लगी और उसकी मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉ. मोहित सिंह अपनी कार से राजन को लेकर उसके घर पहुंचा और छोड़ कर भाग गया. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार शाम मेडिकल स्टोर के पास सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. तहसीलदार दीक्षा पांडेय ने परिजनों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन नहीं मानें.