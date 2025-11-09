ETV Bharat / state

लव-अफेयर में गोलीकांड; झांसी में दिनदहाड़े युवक ने MBA छात्रा के सीने पर मारी गोली, फिर अपनी कनपटी पर

झांसी में युवक ने युवती को मारी गोली, फिर कर ली आत्महत्या, गोलीकांड के बाद जांच करती पुलिस टीम. ( Photo Credit; Facebook/ETV Bharat )

झांसी: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास रविवार को बड़ी घटना हो गई. यूनिवर्सिटी गेट के पास एक युवक और एमबीए की छात्रा के बीच सड़क पर काफी देर तक हाइवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. दोनों कहासुनी होती रही. इसी बीच युवक ने कट्टा निकाला और एमबीए छात्रा के सीने में गोली मार दी.

फिर युवक ने खुद की कनपटी से कट्टा सटाया और गोली मार ली. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. छात्र का इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. युवक ललितपुर जिले का रहने वाला था. युवती भी वहीं की रहने वाली है. पुलिस लव अफेयर में वारदात होने की बात कह रही है.

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट के पास 25 साल के युवक मनीष साहू ने एमबीए में पढ़ने वाली 23 वर्षीय छात्रा कृतिका चौबे को दिनदहाड़े गोली मार दी. दोनों ललितपुर में एक ही मोहल्ले के रहने वाले बताए गए हैं. गोली चलने से यूनिवर्सिटी के सामने भगदड़ मच गई.

नवाबाद थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि रविवार को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने दोपहर में लगभग 2 बजे अचानक पहुंचे मनीष साहू ने एमबीए छात्रा कृतिका चौबे के सीने पर गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गई. इसके बाद मनीष साहू ने अपनी कनपटी पर गोली मार ली. जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है.