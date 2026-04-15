फर्रुखाबाद: पेप्सी पिलाने के बहाने 8 वर्षीय बालक को बनाया बंधक, आरोपी गिरफ्तार
मासूम को बंधक बनाने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 5:57 PM IST
फर्रुखाबाद: जिले में शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम दुबरी में 8 वर्षीय बालक को बंधक बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पेप्सी पिलाने के बहाने बालक को ले जाने वाले आरोपी हिरासत में ले लिया है. साथ ही मामले की हर पहलु की जांच पड़ताल कर रही है.
सीओ राजेश कुमार द्विवेदी के आनुसार, दुबरी निवासी बालक के परिजन ने थाने में तहरीर देकर, बताया कि सोमवार शाम उनका 8 साल का बेटा राघव घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. उसी दौरन गांव का एक युवक पेप्सी पिलाने के बहाने राघव को अपने घर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया. जब राघव काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू की.
इस दौरान साथ में खेल रहे बच्चों ने बताया कि गांव का एक युवक राघव अपने साथ ले गया है. परिवार जब अरोपी के घर पहुंचा, तो पहले आरोपी ने मना कर दिया, लेकिन जब देखा तो राघव एक कमरे में बैठा मिला.
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, हिरासत में ले लिया है. कायमगंज सीओ राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया की दुबरी निवासी सुखराम ने सूचना दी थी कि उनके 8 वर्षीय पुत्र राघव को मनोज कुमार पेप्सी पिलाने के बहाने अपने घर ले गया था और करीब डेढ़ घंटे तक बंधक बनाए रखा.
जिसके बाद, तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है. मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.
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