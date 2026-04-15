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फर्रुखाबाद: पेप्सी पिलाने के बहाने 8 वर्षीय बालक को बनाया बंधक, आरोपी गिरफ्तार

पेप्सी के बहाने बुलाकर बनाया बंधक ( Photo Credit; ETV Bharat )