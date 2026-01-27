ETV Bharat / state

बोकारो में अनिंयत्रित ट्रेलर ने मचाया कोहराम, सड़क हादसे में पश्चिम बंगाल के एक लड़के की मौत, 12 से अधिक घायल

बोकारो: चास-पुरुलिया को आपस में जोड़ने वाले एनएच 32 पर एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने तीन ऑटो, एक बाइक सवार और एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई. साथ ही 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेज रफ्तार ट्रेलर कुछ ही सेकंड में कईयों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया था.

पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा था ट्रेलर

घटना बोकारो जिला के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के धनबाद-पुरुलिया मुख्य मार्ग के कुरा, संथालडीह, काजूबगान और कांशी झरिया में हुई है. ट्रेलर, चास आईटीआई मोड़ से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा था. जानकारी के मुताबिक, ट्रक चालक नशे में धुत था और उसने तेजी से गाड़ी को चलाते हुए चार अलग अलग जगहों पर टक्कर मारी.

घटना को लेकर घायल और सब इंस्पेक्टर के बयान (Etv Bharat)

घायल की अस्पताल में मौत

सड़क हादसे में पश्चिम बंगाल के भी कई लोग घायल हुए हैं. पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुरेश महतो की सदर अस्पताल में मौत हो गई, सभी घायलों का इलाज बोकारो के सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि छह गंभीर रूप से घायल लोगों को धनबाद रेफर किया गया है.