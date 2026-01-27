बोकारो में अनिंयत्रित ट्रेलर ने मचाया कोहराम, सड़क हादसे में पश्चिम बंगाल के एक लड़के की मौत, 12 से अधिक घायल

ETV Bharat / state

बोकारो में एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई. हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हैं.

घायलों को अस्पताल ले जाते लोग
बोकारो: चास-पुरुलिया को आपस में जोड़ने वाले एनएच 32 पर एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने तीन ऑटो, एक बाइक सवार और एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई. साथ ही 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेज रफ्तार ट्रेलर कुछ ही सेकंड में कईयों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया था.

पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा था ट्रेलर

घटना बोकारो जिला के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के धनबाद-पुरुलिया मुख्य मार्ग के कुरा, संथालडीह, काजूबगान और कांशी झरिया में हुई है. ट्रेलर, चास आईटीआई मोड़ से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा था. जानकारी के मुताबिक, ट्रक चालक नशे में धुत था और उसने तेजी से गाड़ी को चलाते हुए चार अलग अलग जगहों पर टक्कर मारी.

घटना को लेकर घायल और सब इंस्पेक्टर के बयान (Etv Bharat)

घायल की अस्पताल में मौत

सड़क हादसे में पश्चिम बंगाल के भी कई लोग घायल हुए हैं. पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुरेश महतो की सदर अस्पताल में मौत हो गई, सभी घायलों का इलाज बोकारो के सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि छह गंभीर रूप से घायल लोगों को धनबाद रेफर किया गया है.

हमें सूचना मिली कि काशी झरिया के पास एक्सीडेंट हो गया है. एक ट्रेलर, ऑटो और मोटरसाइकिल चालक, साइकिल चालक को मारकर भाग रहा है. इसी सूचना पर हम लोग वहां पहुंचे और जख्मी हालत में जो लोग मिले, उन्हें सदर अस्पताल लेकर के पहुंचे, जिनका इलाज चल रहा है. अभी मेरी जानकारी में 11 लोगों का इलाज चल रहा है, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है: धीरज उरांव, सब इंस्पेक्टर, पिंड्राजोरा थाना

पुलिस की गिरफ्त में है ट्रेलर चालक: थाना प्रभारी

मामले की जानकारी देते हुए पिंड्राजोरा थाना प्रभारी ने बताया कि मैं, घटनास्थल से सीधे अस्पताल आया हूं. इसलिए मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि चालक शराब के नशे में था या नहीं. चालक पकड़ा गया है. चालक द्वारा दो-तीन जगह घटना को अंजाम दिया गया है. ट्रेलर चालक, चास से पुरुलिया की तरफ जा रहा था, जो नेशनल हाईवे 32 पर पड़ता है. इस घटना में सभी क्षेत्रीय लोग घायल हुए हैं.

इधर, घायल पूरन तिवारी ने बताया कि ट्रेलर पीछे से आ रहा था, हम लोग ऑटो में बैठे थे. हम लोगों को धक्का मारते हुए ट्रेलर चालक आगे निकल गया.

