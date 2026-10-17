कोरबा बाल सुधार गृह की सुरक्षा में बड़ी चूक, अपचारी बालक फरार, चोरी केस में था अंदर
कोरबा के बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 7:42 PM IST
कोरबा: कोहड़िया स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर गंभीर सेंध का मामला सामने आया है. चोरी के एक मामले में करीब 20 दिन पहले दाखिल किया गया एक अपचारी बालक कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया. घटना के बाद से ही संस्थान, प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
अपचारी बालक हुआ फरार
शनिवार की सुबह जैसे ही संप्रेक्षण गृह का मुख्य द्वार खुला, सुरक्षाकर्मी और स्टॉफ अपने दैनिक कार्यों और व्यवस्थाओं में व्यस्त हो गए. इसी दौरान बालक ने मुस्तैदी में ढिलाई का फायदा उठाते हुए, मौका पाकर अंदर का चैनल गेट खोला और तेजी से बाहर निकलकर फरार हो गया.
गिनती के दौरान हुआ खुलासा
घटना का खुलासा तब हुआ जब संप्रेक्षण गृह के भीतर नियमित रूप से बच्चों की गिनती (काउंटिंग) की जा रही थी. एक बच्चा कम मिलने पर जब हकीकत खंगाली गई तो पता चला कि वह फरार हो चुका है, इसके बाद तुरंत संस्थान के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी गयी.
20 दिन पहले ही लाया गया था संप्रेक्षण गृह
अब तक की जानकारी के अनुसार, पोंडीबहार क्षेत्र का रहने वाला यह बालक चोरी के एक मामले में संलिप्त था. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद उसे करीब 20 दिन पहले 27 सितंबर को सुधार गृह में भेजा था. जहां उसे काउंसिलिंग और सुधार प्रक्रिया के तहत रखा गया था.
पुलिस की टीमें तलाश में जुटीं
घटना की सूचना मिलते ही सीएसईबी पुलिस चौकी हरकत में आ गई. सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस की विशेष टीमें बालक की तलाश में जुट गई हैं. पुलिस ने बालक के घर पोडीबहार के साथ-साथ उसके संभावित ठिकानों और रिश्तेदारों के यहां भी दबिश देना शुरू कर दिया है, उसकी तलाश की जा रही है.
सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर कोरबा के बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को कटघरे में खड़ा कर दिया है. संस्थान से पहले भी बच्चों के भागने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. नियमित अंतरालों पर ऐसा हो रहा है. इसके बावजूद सुरक्षा के कड़े इंतजाम न होना चिंता का विषय है. फिलहाल, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग इस पूरे मामले की आंतरिक जांच और फरार बालक की धर-पकड़ में जुटा है.