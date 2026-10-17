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कोरबा बाल सुधार गृह की सुरक्षा में बड़ी चूक, अपचारी बालक फरार, चोरी केस में था अंदर

कोरबा बाल सुधार गृह ( ETV BHARAT )

कोरबा: कोहड़िया स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर गंभीर सेंध का मामला सामने आया है. चोरी के एक मामले में करीब 20 दिन पहले दाखिल किया गया एक अपचारी बालक कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया. घटना के बाद से ही संस्थान, प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

अपचारी बालक हुआ फरार शनिवार की सुबह जैसे ही संप्रेक्षण गृह का मुख्य द्वार खुला, सुरक्षाकर्मी और स्टॉफ अपने दैनिक कार्यों और व्यवस्थाओं में व्यस्त हो गए. इसी दौरान बालक ने मुस्तैदी में ढिलाई का फायदा उठाते हुए, मौका पाकर अंदर का चैनल गेट खोला और तेजी से बाहर निकलकर फरार हो गया.