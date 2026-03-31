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जींद पुलिस हिरासत से नाबालिग फरार, पॉक्सो एक्ट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होनी थी पेशी

जींद पुलिस हिरासत से नाबालिग फरार हो गया. सोमवार को आरोपी की पॉक्सो एक्ट के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेशी होनी थी.

Boy Escape from Jind Police
Boy Escape from Jind Police (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 1:42 PM IST

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जींद: सोमवार को जींद के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन परिसर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पॉक्सो एक्ट के मामले में पेशी पर लाया गया नाबालिग पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया. जैसे ही उसके भागने का पता चला, तो पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. जिले की तीनों क्राइम ब्रांच की टीमों के अलावा मॉडल टाउन थाना पुलिस की टीम नाबालिग की तलाश में लगी हुई है.

पुलिस हिरासत से नाबालिग फरार: दरअसल, बावल थाना एरिया के एक गांव के रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग पर कुछ महीने पहले बावल थाना में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. इसके अलावा उस पर पहले से ही मॉडल टाउन थाना में स्नैचिंग का मामला भी दर्ज है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया था.

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में थी पेशी: सोमवार को फरीदाबाद स्थित बाल सुधार गृह से सुरक्षाकर्मी नाबालिग को बाल भवन स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेशी पर लाए थे. करीब 11 बजे नाबालिग अंदर की तरफ बैठा हुआ था, जबकि पुलिसकर्मी बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान वो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वहां से भाग गया. सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आसपास नाकाबंदी की, लेकिन नाबालिग का कुछ पता नहीं चल पाया.

आरोपी की गिरफ्तारी के चार टीमों का गठन: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने कहा "नाबालिग को बाल सुधार गृह से पेशी पर लाया गया था. इसी दौरान वो चकमा देकर भाग निकला. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. उसकी तलाश में रेवाड़ी, धारूहेड़ा, कोसली की क्राइम ब्रांच की टीमें और मॉडल टाउन थाना पुलिस अलग-अलग जगह दबिश दे रही हैं."

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