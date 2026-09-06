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बड़ा हादसा : पानी की डिग्गी में डूबा बालक, एक-एक कर बचाने उतरे तीन भाई, तीनों की मौत

गांव के चार बच्चे भेड़ चराने गए थे. इसी दौरान एक बच्चे का ​पैर फिसला और वह डिग्गी में डूब गया.

Rawatsar Police Station
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम और लोगों की भीड़ (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
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हनुमानगढ़: रावतसर थाना क्षेत्र में सामने आए एक बड़े हादसे में पानी की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई. हादसे के बाद बरमसर गांव में मातम का माहौल छा गया. घर से भेड़-बकरियां चराने निकले बच्चों और परिवार ने कभी सोचा ही नहीं था कि आज का दिन परिवार के लिए काल बनकर आएगा.

ऐसा हुआ हादसा: एक ही परिवार के कुल चार बच्चे भेड़-बकरियों को चराते-चराते एक सिंचाई पानी की डिग्गी के पास पहुंच गए. इस दौरान एक बच्चे का पैर डिग्गी में फिसला और वह उसमें गिर गया. इस बच्चे को बचाने के लिए पहले एक भाई, फिर दूसरा और फिर तीसरे भाई भी डिग्गी में छलांग लगा दी, लेकिन इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था. एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में तीन बच्चों की मौत हो गई. एक बच्चे को ग्रामीणों ने सकुशल जिंदा डिग्गी से बाहर निकाल लिया. तीनों मृतक बच्चे एक ही परिवार में चाचा-ताऊ के बेटे थे.

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कुशलक्षेम जानने पहुंचा पुलिस-प्रशासन: हादसे कि सूचना मिलते ही रावतसर थानाधिकारी अजय गिरधर मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया. जिन्हे अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद एसपी बी आदित्य, एसडीएम और तहसीलदार भी अस्पताल में भर्ती बच्चे के कुशलक्षेम जानने पहुंचे. उन्होंने चिकित्सकों से भी बच्चे की हलात जानी.

एसपी बी. आदित्य ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक बरमसर गांव के चार बच्चे भेड़ चराने गए थे. इसी दौरान वे कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से जुड़ी बीएसआर-11 की सिंचाई वाली पानी की डिग्गी के किनारे पहुंच गए. अचानक एक बच्चा पानी में फिसल गया. उसे बचाने के लिए बाकी तीन बच्चे भी डिग्गी में कूद पड़े. गहरे पानी और बाहर निकलने का रास्ता न होने के कारण तीन बच्चे डूब गए. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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मृतकों कि पहचान: रावतसर SHO अजय कुमार ने बताया कि डिग्गी में चार बच्चों में रामचन्द्र (14) पुत्र सीताराम गोस्वामी, बजरंग (18) पुत्र श्योनारायण गोस्वामी, सुनील (14) पुत्र जयपाल गोस्वामी और कौरपाल (15) उर्फ कंवरपाल पुत्र श्योनारायण गोस्वामी सभी निवासी बरमसर के थे. जिसमें रामचन्द्र को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन बाकी तीनों की मौत हो गई.

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KID DROWNED IN WATER POND
3 DIED WHILE SAVING OTHER KID
डूबने से बचाने वालों की मौत
पानी की डिग्गी में डूबा बालक
3 KIDS DROWNED IN HANUMANGARH

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