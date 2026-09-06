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बड़ा हादसा : पानी की डिग्गी में डूबा बालक, एक-एक कर बचाने उतरे तीन भाई, तीनों की मौत

हनुमानगढ़: रावतसर थाना क्षेत्र में सामने आए एक बड़े हादसे में पानी की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई. हादसे के बाद बरमसर गांव में मातम का माहौल छा गया. घर से भेड़-बकरियां चराने निकले बच्चों और परिवार ने कभी सोचा ही नहीं था कि आज का दिन परिवार के लिए काल बनकर आएगा.

ऐसा हुआ हादसा: एक ही परिवार के कुल चार बच्चे भेड़-बकरियों को चराते-चराते एक सिंचाई पानी की डिग्गी के पास पहुंच गए. इस दौरान एक बच्चे का पैर डिग्गी में फिसला और वह उसमें गिर गया. इस बच्चे को बचाने के लिए पहले एक भाई, फिर दूसरा और फिर तीसरे भाई भी डिग्गी में छलांग लगा दी, लेकिन इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था. एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में तीन बच्चों की मौत हो गई. एक बच्चे को ग्रामीणों ने सकुशल जिंदा डिग्गी से बाहर निकाल लिया. तीनों मृतक बच्चे एक ही परिवार में चाचा-ताऊ के बेटे थे.

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कुशलक्षेम जानने पहुंचा पुलिस-प्रशासन: हादसे कि सूचना मिलते ही रावतसर थानाधिकारी अजय गिरधर मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया. जिन्हे अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद एसपी बी आदित्य, एसडीएम और तहसीलदार भी अस्पताल में भर्ती बच्चे के कुशलक्षेम जानने पहुंचे. उन्होंने चिकित्सकों से भी बच्चे की हलात जानी.