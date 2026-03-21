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रील बनाने के चक्कर में बोकारो के कूलिंग पौंड डैम में डूबा बालक, ईद की खुशियां मातम में तब्दील

डैम में डूबे बालक की खोजबीन में जुटी टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: जिले के हरला थाना क्षेत्र स्थित कूलिंग पौंड डैम के गहरे पानी में एक 6 वर्षीय बालक डूब गया है. घटना ईद की पूर्व संध्या शुक्रवार को हुई है. बालक अपने पिता मुजाहिद अली के साथ पौंड घूमने आया था. इसी क्रम में रील बनाने के चक्कर में हादसा हो गया. घटना के बाद घर में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई.

रील बनाने के चक्कर में डूबा बालक

दरअसल, मुजाहिद अली दिल्ली में नौकरी करते हैं और ईद की छुट्टी पर परिवार के साथ बोकारो आए थे. बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में उनका घर है. शुक्रवार की शाम वह अपने बच्चों के साथ कूलिंग पौंड डैम घूमने गए थे. इस दौरान रील बनाने के चक्कर में बच्चा गहरे पानी में चला गया.

घटना की जानकारी देते स्थानीय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अब तक जारी है बालक की खोजबीन

बच्चे को डूबता देख तैरना नहीं जानते हुए भी मुजाहिद अली ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी में डूबने लगे. यह देख आसपास के लोगों ने किसी तरह मुजाहिद को तो बचा लिया, लेकिन शुक्रवार तक बच्चा गहरे पानी से बाहर नहीं आ पाया था. शुक्रवार रात 10:00 बजे तक खोजबीन की गई. उसके बाद फिर शनिवार के दिन बोकारो की गोताखोर की टीम पहुंची और खोजबीन शुरू की.