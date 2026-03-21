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रील बनाने के चक्कर में बोकारो के कूलिंग पौंड डैम में डूबा बालक, ईद की खुशियां मातम में तब्दील

बोकारो में रील बनाने के चक्कर में एक बालक डैम के गहरे पानी में डूब गया है.

Boy Drowns in Cooling Pond Dam
डैम में डूबे बालक की खोजबीन में जुटी टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 7:38 PM IST

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बोकारो: जिले के हरला थाना क्षेत्र स्थित कूलिंग पौंड डैम के गहरे पानी में एक 6 वर्षीय बालक डूब गया है. घटना ईद की पूर्व संध्या शुक्रवार को हुई है. बालक अपने पिता मुजाहिद अली के साथ पौंड घूमने आया था. इसी क्रम में रील बनाने के चक्कर में हादसा हो गया. घटना के बाद घर में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई.

रील बनाने के चक्कर में डूबा बालक

दरअसल, मुजाहिद अली दिल्ली में नौकरी करते हैं और ईद की छुट्टी पर परिवार के साथ बोकारो आए थे. बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में उनका घर है. शुक्रवार की शाम वह अपने बच्चों के साथ कूलिंग पौंड डैम घूमने गए थे. इस दौरान रील बनाने के चक्कर में बच्चा गहरे पानी में चला गया.

घटना की जानकारी देते स्थानीय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अब तक जारी है बालक की खोजबीन

बच्चे को डूबता देख तैरना नहीं जानते हुए भी मुजाहिद अली ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी में डूबने लगे. यह देख आसपास के लोगों ने किसी तरह मुजाहिद को तो बचा लिया, लेकिन शुक्रवार तक बच्चा गहरे पानी से बाहर नहीं आ पाया था. शुक्रवार रात 10:00 बजे तक खोजबीन की गई. उसके बाद फिर शनिवार के दिन बोकारो की गोताखोर की टीम पहुंची और खोजबीन शुरू की.

Boy Drowns in Cooling Pond Dam
डैम के पास लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

हरला थाना प्रभारी ने की पुष्टि

वहीं मामले को लेकर हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि रील बनाने के चक्कर में फिसलने से बच्चा गहरे पानी में चला गया था. सूचना मिलने के बाद हमने स्थानीय स्तर पर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है. एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई थी. एनडीआरएफ की टीम भी आकर खोज कर रही है, लेकिन अभी तक बच्चा कूलिंग पौंड से बरामद नहीं किया जा सका है. हम लोग प्रयासरत हैं.

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