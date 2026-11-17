पटाखा फोड़ने के दौरान गिलास का टुकड़ा गले में फंसा, 13 वर्षीय लड़के की मौत
Darbhanga firecrackers Accident: दरभंगा में पटाखा फोड़ने के दौरान गिलास का टुकड़ा गले में फंसने से लड़के की मौत हो गई. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : November 17, 2026 at 12:16 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में लोकआस्था के महापर्व छठ की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब पटाखा फोड़ने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दोस्तों के साथ पटाखा फोड़ने के दौरान ये घटना घटी है. मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिटुनिया गांव का है.
पटाखा फोड़ने के दौरान हादसा
मृतक की पहचान मिटुनिया गांव निवासी वकील यादव के पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया पटाखा फोड़ने के दौरान स्टील के ग्लास का धारदार टुकड़ा उड़कर उसके गले में जा फंसा. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.
गले में फंसा ग्लास का टुकड़ा
मृतक के चाचा बैजू कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह अर्घ्य देने के बाद आयुष अपने दोस्तों के साथ पटाखा फोड़ने गया था. इसी दौरान स्टील ग्लास का धारदार टुकड़ा उड़कर उसके गले में जा फंसा, जिससे उसकी मौत हो गई.
"सोमवार को भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद आयुष अपने दोस्तों के साथ छठ घाट पर ही पटाखा फोड़ने चला गया. आसपास के बच्चे दौरान स्टील के ग्लास के नीचे पटाखा रखकर फोड़ रहे थे. इसी क्रम में ग्लास फट गया और उसका एक धारदार टुकड़ा तेजी से उछलकर आयुष के गले में जा अटका."- बैजू कुमार, मृतक के चाचा
आयुष की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मां चांदमुनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं दादी फूलो देवी पोते की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और बार-बार बेहोश हो जा रही हैं. परिजनों के चीत्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया है.
पांचवीं का छात्र था आयुष
आयुष पांचवीं कक्षा का छात्र था. वह दो भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था. परिवार के लोगों को उससे काफी उम्मीदें थीं लेकिन छठ पर्व की सुबह हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं.
क्या बोले SHO?
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया. बहेड़ी थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया, 'घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है.'
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