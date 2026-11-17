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पटाखा फोड़ने के दौरान गिलास का टुकड़ा गले में फंसा, 13 वर्षीय लड़के की मौत

दरभंगा में पटाखा फोड़ने के दौरान हादसा ( ETV Bharat )

पटाखा फोड़ने के दौरान हादसा

मृतक की पहचान मिटुनिया गांव निवासी वकील यादव के पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया पटाखा फोड़ने के दौरान स्टील के ग्लास का धारदार टुकड़ा उड़कर उसके गले में जा फंसा. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.