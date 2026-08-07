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अंधविश्वास में दो सगे भाइयों की मौत..सांप डसने के बाद झाड़-फूंक का चक्कर पड़ा महंगा

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के कारण दो किशोर की जान चली गई. कुदरा थाना क्षेत्र के अजगरा गांव के दो भाई धर्मवीर (15) और धर्मराज (12) रात में छत पर सो रहे थे तभी सांप ने दोनों को डस लिया. समय पर इलाज न मिलने से दोनों मौत हो गयी.

झाड़-फूंक के चक्कर में गंवाई जान: दोनों भाइयों को सर्पदंश के बाद परिवार ने तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय पास के कर्मा गांव में ओझा के पास झाड़-फूंक कराने ले गए. घंटों तक झाड़-फूंक होती रही. जब हालत और बिगड़ने लगी तो दोनों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल जाने के दौरान बड़े भाई धर्मवीर की मौत हो गयी. धर्मराज को सदर अस्पताल से बनारस रेफर किया गया. बनारस जाने के दौरान धर्मराज की भी मौत हो गयी.

बनारस रेफर, इलाज जारी: मृतक के पिता सत्येंद्र बैठा ने बताया कि मोहनिया से दोनों को भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार समय पर एंटी-स्नेक वेनम मिल जाता तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन झाड़-फूंक के कारण काफी देर हो गयी. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है. पिता ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

अंधविश्वास के कारण एक किशोर की जान चली गई (ETV Bharat)

"दोनों बेटे रात को छत पर सोये थे तभी सांप ने काट लिया. मेरा भाई दोनों को लेकर पास के गांव कर्मा में झाड़-फूंक कराने चला गया, जिससे बड़े बेटे की मौत हो गई. जब कि छोटे बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. बनारस जाने के दौरान उसकी भी मौत हो गयी." - सत्येंद्र बैठा, मृतक के पिता

परिजनों ने की मुआवजे की मांग: गांव के महेंद्र कुमार ने बताया कि, परिवार के अनुसार पिता सत्येंद्र बैठा मजदूरी करते हैं. काफी गरीब हैं. इनके दोनों बेटे को रात में सांप ने डस लिया था, जिसके बाद झाड़-फूंक के चक्कर में दोनों की मौत हो गयी. दोनों को लेकर कर्मा गांव ले गए थे, जहां देरी हो गई.