ETV Bharat / state

अंधविश्वास में दो सगे भाइयों की मौत..सांप डसने के बाद झाड़-फूंक का चक्कर पड़ा महंगा

कैमूर में दो भाइयों को सांप ने डस लिया. झाड़-फूंक के कारण देरी से दोनों भाइयों की मौत हो गयी. रिपोर्ट-विशाल कुमार

snakebite in Kaimur
कैमूर में सांप के काटने से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के कारण दो किशोर की जान चली गई. कुदरा थाना क्षेत्र के अजगरा गांव के दो भाई धर्मवीर (15) और धर्मराज (12) रात में छत पर सो रहे थे तभी सांप ने दोनों को डस लिया. समय पर इलाज न मिलने से दोनों मौत हो गयी.

झाड़-फूंक के चक्कर में गंवाई जान: दोनों भाइयों को सर्पदंश के बाद परिवार ने तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय पास के कर्मा गांव में ओझा के पास झाड़-फूंक कराने ले गए. घंटों तक झाड़-फूंक होती रही. जब हालत और बिगड़ने लगी तो दोनों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल जाने के दौरान बड़े भाई धर्मवीर की मौत हो गयी. धर्मराज को सदर अस्पताल से बनारस रेफर किया गया. बनारस जाने के दौरान धर्मराज की भी मौत हो गयी.

बनारस रेफर, इलाज जारी: मृतक के पिता सत्येंद्र बैठा ने बताया कि मोहनिया से दोनों को भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार समय पर एंटी-स्नेक वेनम मिल जाता तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन झाड़-फूंक के कारण काफी देर हो गयी. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है. पिता ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

snakebite in Kaimur
अंधविश्वास के कारण एक किशोर की जान चली गई (ETV Bharat)

"दोनों बेटे रात को छत पर सोये थे तभी सांप ने काट लिया. मेरा भाई दोनों को लेकर पास के गांव कर्मा में झाड़-फूंक कराने चला गया, जिससे बड़े बेटे की मौत हो गई. जब कि छोटे बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. बनारस जाने के दौरान उसकी भी मौत हो गयी." - सत्येंद्र बैठा, मृतक के पिता

परिजनों ने की मुआवजे की मांग: गांव के महेंद्र कुमार ने बताया कि, परिवार के अनुसार पिता सत्येंद्र बैठा मजदूरी करते हैं. काफी गरीब हैं. इनके दोनों बेटे को रात में सांप ने डस लिया था, जिसके बाद झाड़-फूंक के चक्कर में दोनों की मौत हो गयी. दोनों को लेकर कर्मा गांव ले गए थे, जहां देरी हो गई.

"रात में सोने के दौरान दोनों भाई को सांप ने डस लिया, जिसके बाद पास के गांव में झाड़-फूंक कराने लोग चले गए. जिससे बड़े भाई धर्मवीर की मौत हो गई जबकि छोटे भाई की बनारस जाने के दौरान मौत हो गयी." - महेंद्र कुमार, पड़ोसी

snakebite in Kaimur
सत्येंद्र बैठा, मृतक के पिता (ETV Bharat)

गांव के लोगों पर अंधविश्वास हावी: यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सर्पदंश का इलाज हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है. फिर भी कई इलाकों में लोग ओझा-गुनी के पास भागते हैं. समय पर इलाज मिल जाता तो घर का चिराग नहीं बुझता.

प्रशासन से कार्रवाई की अपील: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए. सर्पदंश के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी जा रही है. धर्मवीर और धर्मराज की मौत ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया है.

ये भी पढ़ें-

स्नेक लेडी जानकी देवी को जहरीले किंग कोबरा ने डंसा, वन विभाग महिला पर करेगा कार्रवाई

सो रहे थे बच्चे, बिस्तर में घुस गया पांच फीट का खतरनाक कोबरा, जानें फिर क्या हुआ

TAGGED:

BOY DIES OF SNAKEBITE
SNAKEBITE BROTHERS IN KAIMUR
कैमूर में सांप ने डसा
BIHAR NEWS
SNAKEBITE IN KAIMUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.