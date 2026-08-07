अंधविश्वास में दो सगे भाइयों की मौत..सांप डसने के बाद झाड़-फूंक का चक्कर पड़ा महंगा
कैमूर में दो भाइयों को सांप ने डस लिया. झाड़-फूंक के कारण देरी से दोनों भाइयों की मौत हो गयी. रिपोर्ट-विशाल कुमार
Published : August 7, 2026 at 12:13 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के कारण दो किशोर की जान चली गई. कुदरा थाना क्षेत्र के अजगरा गांव के दो भाई धर्मवीर (15) और धर्मराज (12) रात में छत पर सो रहे थे तभी सांप ने दोनों को डस लिया. समय पर इलाज न मिलने से दोनों मौत हो गयी.
झाड़-फूंक के चक्कर में गंवाई जान: दोनों भाइयों को सर्पदंश के बाद परिवार ने तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय पास के कर्मा गांव में ओझा के पास झाड़-फूंक कराने ले गए. घंटों तक झाड़-फूंक होती रही. जब हालत और बिगड़ने लगी तो दोनों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल जाने के दौरान बड़े भाई धर्मवीर की मौत हो गयी. धर्मराज को सदर अस्पताल से बनारस रेफर किया गया. बनारस जाने के दौरान धर्मराज की भी मौत हो गयी.
बनारस रेफर, इलाज जारी: मृतक के पिता सत्येंद्र बैठा ने बताया कि मोहनिया से दोनों को भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार समय पर एंटी-स्नेक वेनम मिल जाता तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन झाड़-फूंक के कारण काफी देर हो गयी. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है. पिता ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.
"दोनों बेटे रात को छत पर सोये थे तभी सांप ने काट लिया. मेरा भाई दोनों को लेकर पास के गांव कर्मा में झाड़-फूंक कराने चला गया, जिससे बड़े बेटे की मौत हो गई. जब कि छोटे बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. बनारस जाने के दौरान उसकी भी मौत हो गयी." - सत्येंद्र बैठा, मृतक के पिता
परिजनों ने की मुआवजे की मांग: गांव के महेंद्र कुमार ने बताया कि, परिवार के अनुसार पिता सत्येंद्र बैठा मजदूरी करते हैं. काफी गरीब हैं. इनके दोनों बेटे को रात में सांप ने डस लिया था, जिसके बाद झाड़-फूंक के चक्कर में दोनों की मौत हो गयी. दोनों को लेकर कर्मा गांव ले गए थे, जहां देरी हो गई.
"रात में सोने के दौरान दोनों भाई को सांप ने डस लिया, जिसके बाद पास के गांव में झाड़-फूंक कराने लोग चले गए. जिससे बड़े भाई धर्मवीर की मौत हो गई जबकि छोटे भाई की बनारस जाने के दौरान मौत हो गयी." - महेंद्र कुमार, पड़ोसी
गांव के लोगों पर अंधविश्वास हावी: यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सर्पदंश का इलाज हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है. फिर भी कई इलाकों में लोग ओझा-गुनी के पास भागते हैं. समय पर इलाज मिल जाता तो घर का चिराग नहीं बुझता.
प्रशासन से कार्रवाई की अपील: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए. सर्पदंश के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी जा रही है. धर्मवीर और धर्मराज की मौत ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया है.
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