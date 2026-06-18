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बारिश बनी काल: सरदारशहर में ट्रक को बचाने में पलटी लोक परिवहन बस, मासूम की मौत, 24 घायल

सरदारशहर थाना फाइल फोटो ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सरदारशहर के भानीपुरा थाना क्षेत्र के साडासर गांव के पास मेगा हाईवे पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन यात्री घायल हो गए. तेज रफ्तार लोक परिवहन बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े. एसआई रामफूल मीणा ने बताया कि लोक परिवहन की बस रावतसर की ओर से सरदारशहर आ रही थी. इसी दौरान साडासर गांव के निकट तेज बारिश के बीच अचानक सामने आए एक ट्रक को बचाने के प्रयास में चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा. देखते ही देखते बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस 108 तथा निजी वाहनों की सहायता से घायलों को बस से बाहर निकालकर सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया. पढ़ें: लोक परिवहन बस ने 6 बाइक सवारों को मारी टक्कर, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा