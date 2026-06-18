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बारिश बनी काल: सरदारशहर में ट्रक को बचाने में पलटी लोक परिवहन बस, मासूम की मौत, 24 घायल

हादसे के समय क्षेत्र में बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलनभरी हो गई थी. ट्रक को बचाने के प्रयास में बस पलट गई.

bus overturns in Sardarshahr
सरदारशहर थाना फाइल फोटो (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 8:01 PM IST

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चूरू: सरदारशहर के भानीपुरा थाना क्षेत्र के साडासर गांव के पास मेगा हाईवे पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन यात्री घायल हो गए. तेज रफ्तार लोक परिवहन बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े.

एसआई रामफूल मीणा ने बताया कि लोक परिवहन की बस रावतसर की ओर से सरदारशहर आ रही थी. इसी दौरान साडासर गांव के निकट तेज बारिश के बीच अचानक सामने आए एक ट्रक को बचाने के प्रयास में चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा. देखते ही देखते बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए.

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस 108 तथा निजी वाहनों की सहायता से घायलों को बस से बाहर निकालकर सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया.

पढ़ें: लोक परिवहन बस ने 6 बाइक सवारों को मारी टक्कर, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा

हादसे में सलामपुरिया कुआं क्षेत्र निवासी सात वर्षीय जगदीश पुत्र सीताराम नायक की मौत हो गई. हादसे में 10 वर्षीय मोनिका नायक, 12 वर्षीय अमित नायक, 17 वर्षीय पूजा, 18 वर्षीय खुशबू नायक, 60 वर्षीय संतोष नायक, साक्षी मीणा, अक्षत, सुमन मीणा, सहदेव सिंह, हेतराम मेघवाल, आशीष शर्मा, लीलाधर, अनिता नायक, पंकज, रोशनी, चांदनी, लिक्षमा, भारती, मुनिश गुर्जर सहित करीब दो दर्जन यात्री घायल हो गए. चिकित्सकों के अनुसार घायलों में से दो की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार राजकीय उप जिला अस्पताल में जारी है.

सड़क पर थी फिसलन: घटना की सूचना मिलते ही भानीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई. वहीं, सरदारशहर पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप वालिया एवं थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय क्षेत्र में बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलनभरी हो गई थी. अचानक सामने आए ट्रक को बचाने के प्रयास में चालक संतुलन खो बैठा और बस पलट गई. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. हादसे के बाद कुछ समय तक मेगा हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया.

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