बिहार में दर्दनाक हादसा, पीपल के पेड़ पर बना था साड़ी का झूला.. खेलने के दौरान किशोर की मौत
पटना में 14 वर्षीय किशोर की एक हादसे में मौत हो गई है. पीपल के पेड़ पर साड़ी के झूले पर खेलते समय हुआ हादसा.
Published : June 1, 2026 at 1:24 PM IST
पटना: बिहार के फुलवारी शरीफ में एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय किशोर की जान चली गई. पीपल के पेड़ पर साड़ी से बने झूले पर खेलते समय साड़ी उसके गले में फंस गई, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
गले में फंसा साड़ी से बना झूला: पुलिस के मुताबिक, 14 वर्षीय आदित्य कुमार घर के पास एक पीपल के पेड़ पर खेल रहा था. इस दौरान साड़ी से बने झूले पर वह अकेला मौजूद था. साड़ी उसके गले में कस गई, जिससे उसकी सांसें थम गईं. मामला बिहार के दानापुर के फुलवारी शरीफ के मंझौली गांव का है.
कोई नहीं कर पाया मदद: स्थानीय लोगों ने बताया कि आदित्य कुमार अकेला था, ऐसे में समय पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. किसी राहगीर ने आदित्य को लटका हुआ देखा तो परिवार को इसकी सूचना दी.
अकेले झूला झूल रहा था किशोर: परिजनों ने बताया कि, एक शख्स ने फोन कर उन्हें इसकी जानकारी दी. पार्क में पहुंचकर, परिजनों ने आदित्य को नीचे उतारा और आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रोज बच्चे समूह में वहां जाते थे, लेकिन घटना वाले दिन वह अकेला ही गया था.
क्या कहते हैं परिजन: परिजनों ने बताया कि, सभी बच्चे रोजाना पीपल के पेड़ के पास खेलने जाते थे. पेड़ पर ही साड़ी से एक झूला बनाया गया था, जिस पर बच्चे झूलते थे, लेकिन घटना के वक्त आदित्य अकेला था. वहां कोई अन्य बच्चा मौजूद नहीं था. पता नहीं कैसे साड़ी उसकी गर्दन में कस गई और उसकी मौत हो गई.
''मृतक की बुआ ने बताया कि हमें इस बारे में पता ही नहीं चला. किसी ने हमें जानकारी दी. हम वहां पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी. रोजाना कई लड़के वहां जाते थे, लेकिन जब उसकी मौत हुई, तब वह अकेला ही था. साड़ी उसके गले में फंसी हुई थी. बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में किसी भी साजिश की संभावना को देखते हुए जांच कर रही है.'' - मृतक आदित्य कुमार की बुआ
''पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के परिवार वालों की तरफ से थाना में लिखित आवेदन दिया गया है. तमाम तथ्यों पर जांच जारी है.''- गुलाम शाहनवाज आलम, थाना प्रभारी, फुलवारी शरीफ
आवागमन वाले सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए #पटना_पुलिस 24×7 सक्रिय है।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) June 1, 2026
मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पार्कों के आस-पास और सड़कों पर #Morning_Patrolling_Team द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि यातायात सुगम बना रहे।… pic.twitter.com/9mNjrCpm26
ये भी पढ़ें-
Save Parks Save Lives: टूटी दीवारें, लोहे के ढांचे और झूले...बच्चों के लिए बनें आफत, जानें बिहार के पार्क कितने सुरक्षित?
पटना चिड़ियाघर में बनेगा ट्री टॉप वॉक-वे, 9.81 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना की स्वीकृति