जामताड़ा में सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरकर बालक की मौत, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़
जामताड़ा में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. गड्ढे में गिरने से एक मासूम बालक की मौत हो गई है.
Published : October 14, 2025 at 8:05 PM IST
जामताड़ा: जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के काशीटांड़ में सड़क के किनारे बने एक गड्ढे में गिरने से 10 साल के बालक की डूबने से मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
खेलने के लिए घर से बाहर निकला था बालक
परिजनों के मुताबिक बालक घर से सुबह 8:00 बजे खेलने के लिए निकला. काफी देर के बाद बालक जब घर वापस नहीं लौटा तब घरवालों ने उसकी खोजबीन शुरू की. अंत में सड़क के किनारे रेलवे लाइन के पास से बने एक गड्ढे में बालक अचेतावस्था में मिला.
सदर अस्पताल के डॉक्टर ने किया मृत घोषित
परिजन बालक को लेकर आनन-फानन जामताड़ा के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांचकर बालक को मृत घोषित कर किया. इसके बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसर गया है.
मृतक बालक के पिता ने कहा कि सुबह 8:00 बजे बच्चा घर से बाहर निकला था. घंटो बाद भी घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन करने लगे. उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है. जिसे लेकर गड्ढा बनाया गया है. उसी गड्ढे से बालक की लाश बरामद की गई है.
क्या कहती है पुलिस
वहीं इस मामले को लेकर जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता से मोबाइल से संपर्क साधा किया तो उन्होंने बताया कि गड्ढे में पानी भरा हुआ था. जिसमें गिरकर डूब जाने से बालक की मौत हुई है. मामले में यूडी केस दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़
वहीं इस घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. वहीं आसपास के गांव भी में शोक की लहर दौड़ गई है. फिलहाल इस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
