जामताड़ा में सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरकर बालक की मौत, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

जामताड़ा: जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के काशीटांड़ में सड़क के किनारे बने एक गड्ढे में गिरने से 10 साल के बालक की डूबने से मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

खेलने के लिए घर से बाहर निकला था बालक

परिजनों के मुताबिक बालक घर से सुबह 8:00 बजे खेलने के लिए निकला. काफी देर के बाद बालक जब घर वापस नहीं लौटा तब घरवालों ने उसकी खोजबीन शुरू की. अंत में सड़क के किनारे रेलवे लाइन के पास से बने एक गड्ढे में बालक अचेतावस्था में मिला.

मृत बालक के पिता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सदर अस्पताल के डॉक्टर ने किया मृत घोषित

परिजन बालक को लेकर आनन-फानन जामताड़ा के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांचकर बालक को मृत घोषित कर किया. इसके बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसर गया है.

मृतक बालक के पिता ने कहा कि सुबह 8:00 बजे बच्चा घर से बाहर निकला था. घंटो बाद भी घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन करने लगे. उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है. जिसे लेकर गड्ढा बनाया गया है. उसी गड्ढे से बालक की लाश बरामद की गई है.