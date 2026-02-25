ETV Bharat / state

रुड़की में क्रिकेट का मैदान बना जंग का अखाड़ा, 12 साल के बच्चे के सिर पर मारा डंडा, मौत

रुड़की: हरिद्वार के रुड़की में क्रिकेट का मैदान, खूनी अखाड़ा बन गया. मामला रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां पर क्रिकेट खेल रहे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते ये विवाद जानलेवा बन गया. इसी विवाद में एक किशोर ने 12 साल के भानु के सिर पर डंडे से जोरदार वार कर दिया. डंडा लगते ही भानु मैदान में ही बदहवास होकर गिर गया. परिजनों ने भानु को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. बताया जा रहा है कि खेल के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया. इसी बीच एक 17 साल के लड़के ने 12 वर्षीय भानु पुत्र बालेंद्र के सिर पर डंडे से वार कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद पार्क में मौजूद बच्चे वहां से भाग गए, जिसके बाद घायल भानू भी अपने घर पहुंचा और भानू ने परिवार को सिर पर डंडा लगने की बात कही और उसी दौरान बेहोश हो गया.

इसके बाद परिवार के लोग भानू को शहर के एक निजी अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया. वहीं भानु की मौत के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.