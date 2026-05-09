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स्वीमिंग पूल में करंट लगने से लड़के की मौत, राजनांदगांव के रिसॉर्ट की घटना

14 साल का लड़का रिसॉर्ट में बने स्वीमिंग पूल में नहा रहा था, तभी वो लगाए गए झालकर की चपेट में आ गया.

BOY DIED AFTER BEING ELECTROCUTED
स्वीमिंग पूल में करंट लगने से लड़के की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
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राजनांदगांव: मनगटा क्षेत्र स्थित रिसॉर्ट में करंट लगने से 14 वर्षीय लड़के की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजनों ने मामले में रिसॉर्ट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो उनके बेटे की जान नहीं जाती.

स्वीमिंग के दौरान लगा करंट

हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कल देर रात करीब 12 लड़का स्वीमिंग पूल में नहा रहा था. इसी दौरान पूल के पास सजावट के लिए लगाए गए झालर के पोल को छूते ही उसे जोरदार करंट लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल की वायरिंग खुली हुई थी, जिससे करंट प्रवाहित हो रहा था. जैसे ही बच्चा करंट की चपेट में आया वो अचेत हो गया. घटना के बाद रिसॉर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और मौजूद लोग तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

स्वीमिंग पूल में करंट लगने से लड़के की मौत (ETV Bharat)

परिजनों ने लगाया रिसॉर्ट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में बिजली की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. पुलिस रिसॉर्ट प्रबंधन से पूछताछ कर रही है तथा बिजली व्यवस्था की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे जाम करने का प्रयास किया. उनका आरोप है कि रिसॉर्ट में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण मासूम की जान चली गई. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर हालात को काबू में किया.

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