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स्वीमिंग पूल में करंट लगने से लड़के की मौत, राजनांदगांव के रिसॉर्ट की घटना

राजनांदगांव: मनगटा क्षेत्र स्थित रिसॉर्ट में करंट लगने से 14 वर्षीय लड़के की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजनों ने मामले में रिसॉर्ट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो उनके बेटे की जान नहीं जाती.



स्वीमिंग के दौरान लगा करंट

हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कल देर रात करीब 12 लड़का स्वीमिंग पूल में नहा रहा था. इसी दौरान पूल के पास सजावट के लिए लगाए गए झालर के पोल को छूते ही उसे जोरदार करंट लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल की वायरिंग खुली हुई थी, जिससे करंट प्रवाहित हो रहा था. जैसे ही बच्चा करंट की चपेट में आया वो अचेत हो गया. घटना के बाद रिसॉर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और मौजूद लोग तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.