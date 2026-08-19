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"ओलंपिक में गोल्ड मैडल लाना लक्ष्य"; मैरीकॉम के कोच छोटे लाल यादव बोले- "सबके सपोर्ट से हम इतना अच्छा परफाॅर्म कर रहे हैं"

द्रोणाचार्य अवार्ड की घोषणा के बाद बनारस में छोटे लाल यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

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FILE PHOTO (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 11:35 PM IST

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वाराणसी : केंद्र सरकार ने खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें अर्जुन पुरस्कार और देश के पांच बेस्ट कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा की गई है. इस लिस्ट में वाराणसी के छोटे लाल यादव का नाम भी शामिल है. कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल करने वाले छोटे लाल यादव की पहचान देश के टॉप बॉक्सर्स में होती है.

छोटे लाल यादव बॉक्सिंग चैंपियन रहीं मैरी कॉम के भी वह पर्सनल कोच रह चुके हैं. द्रोणाचार्य अवार्ड की घोषणा के बाद बनारस में छोटे लाल यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस और सफलता को साझा किया जिसके जरिए वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. इंडियन आर्मी, बच्चों को, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको अवार्ड का श्रेय देना चाहूंगा. केंद्र सरकार अगर साथ न देती तो हम लोग कुछ न कर पाते. उन्होंने कहा कि सरकार का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. उन्होंने कहा कि सबका इतना सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से हम इतना अच्छा परफाॅर्म कर रहे हैं.

छोटे लाल यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. (Video credit: ETV Bharat)

वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के पास पहाड़ी गांव के रहने वाले छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य अवॉर्ड मिलने की घोषणा हुई है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने इस अवार्ड को इंडियन आर्मी, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), अपने गुरु को समर्पित करने की बात कही है. छोटे लाल यादव ने बताया कि वह बनारस के ही रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि बनारस का ही में रहने वाला हूं. उन्होंने बताया कि यहीं जो बीएलडब्लू है, यहीं पर मेरे पिताजी काम करते थे. उन्होंने बताया कि उस वक्त सिगरा स्टेडियम में मैं रनिंग करता था.

महिला खिलाड़ियों के साथ छोटे लाल यादव
महिला खिलाड़ियों के साथ छोटे लाल यादव (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं स्विमिंग भी करता था. उन्होंने बताया कि 1999 में मैने पुणे में आर्मी बॉयज में ज्वाइन किया था. उन्होंने बताया कि मेरा सब कुछ यही का है, मैं बनारस का रहने वाला हूं. 2014 के पहले मैं बनारस के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आता था. उन्होंने कहा कि अभी तक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है, लेकिन इस अवार्ड को पाने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मैडल लाना लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी शिष्याएं बहुत अच्छा कर रही हैं. अभी हाल ही में खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं.

छोटे लाल यादव की परफार्मेंस
छोटे लाल यादव की परफार्मेंस (Photo credit: ETV Bharat)


मैरीकॉम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छह गोल्ड मेडल जीते थे. कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला मुक्केबाजों को भी छोटे लाल यादव ने प्रशिक्षण दिया है. छोटे लाल यादव ने बताया कि उन्होंने 12 साल की उम्र से ही मुक्केबाजी में नाम रोशन किया. 1999 में साई पुणे ने 200 खिलाड़ियों को चयनित किया था. इनमें छोटे लाल का नाम भी शामिल था. 2022 में महिला मुक्केबाजों को प्रशिक्षण देना शुरू किया.

छोटे लाल यादव ने बताया कि खेल में जिद जरूरी होती है. उनके पिता राधाकृष्ण यादव रेलवे में कार्यरत थे, इसलिए घर से दूर जाकर प्रशिक्षण लेने का फैसला कठिन था. फिर पुणे स्थित खेल सेंटर जाने का निर्णय लिया. प्राथमिक चयन प्रशिक्षण सिगरा स्टेडियम में हुआ था. उन्होंने बताया कि मैंने अपने खेल करियर की शुरुआत स्विमिंग से की थी. फिर मेरा बॉडी देखकर मेरे कोच ने कहा था कि आप बाॅक्सिंग के लिये फिट हो. फिर मैने बाॅक्सिंग ज्वाइन किया और आर्मी बॉयज में ही बाॅक्सिंग सीखा मैने और फिर वहां से बाॅक्सिंग में चैम्पियन बनता गया, फिर कैंप में चला गया. फिर मैं आर्मी में भर्ती हुआ. कर्नल मनोज साहब ने आर्मी में भर्ती किया.

उन्होंने बताया मैंने अपने जीवन में कई लोगों के सहयोग से इस मुकाम को हासिल किया है. उन्होंने बताया कि 2017-18 में मेरा चयन इंडियन बॉक्सिंग वूमेन टीम के लिए हुआ और पहली बार छोटेलाल यादव ने वर्ष 2022 में महिला मुक्केबाजों को तैयार करना शुरू किया. उन्होंने बताया कि एशियन मुक्केबाजी में उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था. 2006 में एशियन यूथ चैंपियनशिप गोवा में स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने बताया कि ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट (ओजीक्यू) ने मैरीकॉम के निजी प्रशिक्षक के लिए 2015 में साइन कराया और उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया.

मैरी कॉम के साथ कोच छोटे लाल यादव
मैरी कॉम के साथ कोच छोटे लाल यादव (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि मैरीकॉम ने लगातार छह स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते. उन्होंने बताया कि मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं थी कि मैं एक चैंपियन को चैंपियन बनाये रहने के लिए तैयार कर रहा था. उन्होंने कहा कि वह हार ना मानने वाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने बताया कि उनका यह करियर बहुत ही संघर्षों के साथ आगे बढ़ा. उन्होंने बताया कि एशियाई कैडेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप वियतनाम में हुई थी 2004 में, उस समय उन्होंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था. महाराष्ट्र आने पर पहली बार 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार उनको दिया गया था. उन्होंने बताया कि 2010 एशियाई गेम चीन में मैरीकॉम के साथ में खेलने गया था. 2012 लंदन ओलंपिक में मैरीकॉम का चयन हुआ, मेरा सिलेक्शन भी इंडियन टीम कैंप में हुआ था, लेकिन इंजरी की वजह से मुझे कैंप के बाहर होना पड़ा.

छोटे लाल यादव की परफार्मेंस
छोटे लाल यादव की परफार्मेंस (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 2012-13 में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में असिस्टेंट कोच के रूप में काम शुरू किया. 2014 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला गया. वहां पढ़ाई में डिप्लोमा करने के बाद मैंने टॉप किया. एशियाई चैंपियन वियतनाम 2017 में मैरी कॉम को गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया 2018 में गोल्ड, 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में गोल्ड और 2019 चैंपियनशिप रूस में ब्रॉन्ज मेडल और टोक्यो ओलंपिक क्वालीफाई करना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार खेलों के लिए बहुत अच्छा कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार भी खेलों के लिए अच्छा कर रही है.

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