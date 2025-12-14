ETV Bharat / state

ड्राइवर की बेटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रचा इतिहास, पिता बोले- "मुझे अपनी बेटियों पर घमंड है"

Boxer Nitika Lamba Father Reaction ( Etv Bharat )