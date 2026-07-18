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एशियन चैंपियन बनकर करनाल लौटे गंगा चौहान का ग्रैंड वेलकम, कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर जीता गोल्ड

कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर एशियन चैंपियन बने गंगा चौहान का करनाल में ग्रैंड वेलकम किया गया.

Boxer Ganga Chauhan receives a grand welcome in Karnal after winning gold by defeating a boxer from Kazakhstan
एशियन चैंपियन बनकर करनाल लौटे गंगा चौहान का ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 18, 2026 at 9:37 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 9:53 PM IST

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करनाल : एशियन अंडर-19 एवं अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले हरियाणा के करनाल निवासी युवा बॉक्सर गंगा चौहान का अपने शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयकारों के बीच लोगों ने अपने चैंपियन का अभिनंदन किया. गंगा ने अंडर-19 के 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के मुक्केबाज बेक्सुलातन बोरानबेक को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश के साथ-साथ हरियाणा का भी गौरव बढ़ाया.

आत्मविश्वास और आक्रामक खेल से जीता खिताब : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में गंगा चौहान का प्रदर्शन शुरू से ही शानदार रहा. सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के खिलाड़ी को मात दी, जबकि फाइनल में कजाकिस्तान के मजबूत मुक्केबाज के खिलाफ भी पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा. बेहतरीन तकनीक, संयम और आक्रामक अंदाज के दम पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया कि भारतीय मुक्केबाजी का भविष्य मजबूत हाथों में है.

एशियन चैंपियन बनकर करनाल लौटे गंगा चौहान का ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)

7 साल पहले करनाल स्टेडियम से शुरू हुआ सफर : करनाल पहुंचने के बाद गंगा चौहान ने बताया कि उनकी बॉक्सिंग यात्रा करीब सात वर्ष पहले स्थानीय स्टेडियम से शुरू हुई थी. एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल पंजाब के पटियाला में हुआ, जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई. पिछले चार वर्षों से वे लगातार कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जकार्ता में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबलों में उन्हें अपने खेल पर पूरा भरोसा था और उसी आत्मविश्वास ने उन्हें एशियन चैंपियन बनाया.

Boxer Ganga Chauhan receives a grand welcome in Karnal after winning gold by defeating a boxer from Kazakhstan
ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना लक्ष्य (ETV Bharat)

अब ओलंपिक गोल्ड पर है नजर : गंगा चौहान ने बताया कि भारतीय स्टार बॉक्सर निशांत, जो उनके बड़े भाई और चचेरे भाई भी हैं, बचपन से ही उनकी प्रेरणा रहे हैं. उन्हें देखकर ही उन्होंने बॉक्सिंग को अपना लक्ष्य बनाया. वर्तमान में वे जेएसडब्ल्यू में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस सफर में कई बार चोटें लगीं, डेंगू जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन परिवार और कोच के सहयोग ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी. अब उनका अगला सपना ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है.

Boxer Ganga Chauhan receives a grand welcome in Karnal after winning gold by defeating a boxer from Kazakhstan
कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर जीता गोल्ड (ETV Bharat)

"खुशी शब्दों में बयां नहीं हो सकती" : गंगा की मां ने बेटे की उपलब्धि पर भावुक होते हुए कहा कि आज परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. ऐसा महसूस हो रहा है मानो पैर जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में हों. उन्होंने बताया कि गंगा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वर्षों तक सुबह चार बजे उठकर करनाल स्टेडियम में अभ्यास किया. उसकी मेहनत, लगन और अनुशासन का ही परिणाम है कि आज वह पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है.

Boxer Ganga Chauhan receives a grand welcome in Karnal after winning gold by defeating a boxer from Kazakhstan
गंगा चौहान का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

"बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा" : गंगा के पिता ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि बेटा केवल समय बिता रहा है. यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया जब पढ़ाई और खेल में से किसी एक को चुनने की बात हुई और दो वर्षों तक उन्होंने गंगा की बॉक्सिंग भी रुकवा दी. लेकिन बेटे की जिद और समर्पण के आगे उन्हें झुकना पड़ा. जब गंगा लगातार मेडल जीतने लगा तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनका बेटा एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगा. इसके बाद उन्होंने उसकी डाइट, ट्रेनिंग और हर प्रतियोगिता में पूरा सहयोग दिया. उन्होंने विश्वास जताया कि गंगा एक दिन ओलंपिक में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जरूर जीतेगा.

Boxer Ganga Chauhan receives a grand welcome in Karnal after winning gold by defeating a boxer from Kazakhstan
गंगा चौहान के स्वागत के लिए लगाया गया पोस्टर (ETV Bharat)

जिद, संघर्ष और मेहनत की मिसाल बना गंगा : गंगा चौहान की कहानी केवल एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और परिवार के विश्वास की मिसाल है. करनाल के एक स्टेडियम से शुरू हुआ यह सफर अब एशिया के शिखर तक पहुंच चुका है. गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब उनकी नजर दुनिया के सबसे बड़े मंच ओलंपिक पर है, जहां वे तिरंगा सबसे ऊंचा लहराने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं.

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Last Updated : July 18, 2026 at 9:53 PM IST

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