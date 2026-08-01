ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए आज रिंग में उतरेगी अरुंधति, कोटा ने बोला- बेस्ट ऑफ लक
महाबली स्पोर्ट्स अकादमी के सभी खिलाड़ियों ने अरुंधति को बधाई दी है. सभी बच्चों ने उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहा है.
Published : August 1, 2026 at 1:40 PM IST
कोटा : कोटा की बेटी और इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड के ग्लॉसको सिटी में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मुक्केबाजी के सेमीफाइनल मुकाबले को जीत कर फाइनल में पहुंच गई है. इसका फाइनल मुकाबला शनिवार रात 9:30 बजे खेला जाना है. ऐसे में अरुंधति चौधरी से कोटा और राजस्थान ही नहीं पूरे देश को गोल्ड से उम्मीद है. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी ने उन्हें फोन पर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि गोल्ड मेडल के लिए ही उन्हें रिंग में उतरना है. उनकी मां सुनीता चौधरी ने भी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भेजी हैं. दोनों ने गोल्ड मेडल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है.
अरुंधति महाबली स्पोर्ट्स अकादमी से शुरुआती तौर पर ट्रेनिंग लेती थी. उनके कोच अशोक गौतम ने भी उन्हें बधाई दी है. अशोक गौतम ने कहा है कि अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट रोजी एक्लेस को मात दी है. अरुंधति जितने भी मुकाबले में उतर रही है, उनमें गोल्ड मेडल पर ही उनका पंच जा रहा है. सेमी फाइनल मुकाबले में पिछली गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने एक तरफा ही हराया है. ऐसे में इंग्लैंड की दूसरी खिलाड़ी को भी वह मात देंगी.
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कोटा के डॉ. दुर्गा शंकर सैनी का कहना है कि कोटा की बेटी पर पूरे देश को नाज हो रहा है. सभी को उनसे उम्मीद है कि वह गोल्ड मेडल पर ही पंच मारेंगी. महाबली स्पोर्ट्स अकादमी के उनके सभी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी है. सभी ने अरुंधति के सेमीफाइनल जीतने और सिल्वर मेडल कंफर्म करने का जश्न भी मनाया है. सभी बच्चों ने उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहा है. श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा के कोषाध्यक्ष रवि चौधरी ने कहा कि अरुंधति अब भारत की टॉप-5 बॉक्सर्स में शामिल हैं. लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन के साथ उनका नाम लिया जाता है. अरुंधति को उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा.
10 महीने में पांच प्रतियोगिता, सभी में गोल्ड : अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी का कहना है कि उसके लगातार पांच प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हैं. वह राजस्थान की पहली बॉक्सर हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम में खेलने के लिए पहुंची हैं. ऐसे में अरुंधति गोल्ड मेडल पर जरूर लेकर आएंगी. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इनकी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई है और वह पूरे जज्बे के साथ रिंग में उतरती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बीते 10 महीने में उन्होंने फेडरेशन कप अक्टूबर चेन्नई में स्वर्ण पदक जीता है. इसके बाद दिसंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल, जनवरी 2026 में नेशनल चैंपियनशिप नोएडा में गोल्ड, फरवरी 2026 में बॉक्सम एलिट इंटरनेशनल चैंपियनशिप स्पेन में गोल्ड मेडल और अप्रैल 2026 में मंगोलिया में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है.