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ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए आज रिंग में उतरेगी अरुंधति, कोटा ने बोला- बेस्ट ऑफ लक

अरुंधति को महाबली स्पोर्ट्स अकादमी के बच्चों ने दी बधाई ( ETV Bharat Kota )

कोटा : कोटा की बेटी और इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड के ग्लॉसको सिटी में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मुक्केबाजी के सेमीफाइनल मुकाबले को जीत कर फाइनल में पहुंच गई है. इसका फाइनल मुकाबला शनिवार रात 9:30 बजे खेला जाना है. ऐसे में अरुंधति चौधरी से कोटा और राजस्थान ही नहीं पूरे देश को गोल्ड से उम्मीद है. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी ने उन्हें फोन पर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि गोल्ड मेडल के लिए ही उन्हें रिंग में उतरना है. उनकी मां सुनीता चौधरी ने भी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भेजी हैं. दोनों ने गोल्ड मेडल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है. अरुंधति महाबली स्पोर्ट्स अकादमी से शुरुआती तौर पर ट्रेनिंग लेती थी. उनके कोच अशोक गौतम ने भी उन्हें बधाई दी है. अशोक गौतम ने कहा है कि अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट रोजी एक्लेस को मात दी है. अरुंधति जितने भी मुकाबले में उतर रही है, उनमें गोल्ड मेडल पर ही उनका पंच जा रहा है. सेमी फाइनल मुकाबले में पिछली गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने एक तरफा ही हराया है. ऐसे में इंग्लैंड की दूसरी खिलाड़ी को भी वह मात देंगी. डॉ. दुर्गा शंकर सैनी (ETV Bharat Kota)