पंचकूला में बुटीक संचालिका का गला काटकर मर्डर, शटर उठाकर मदद के लिए चिल्लाई, पति पर आरोप
हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर में बुटीक संचालिका का बुटीक के अंदर ही गला काटकर मर्डर कर दिया गया है.
Published : August 26, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 5:38 PM IST
पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर में बुटीक संचालिका का बुटीक के अंदर ही दिनदहाड़े गला काटकर मर्डर कर दिया गया है. खून से लथपथ घायल घायल को एक कारपेंटर बाइक से अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन खून अधिक बहने से उसे बचाया नहीं जा सका.
बुटीक में घुसकर महिला का गला काटा : मृतका की पहचान पिंजौर की रतपुर कॉलोनी निवासी राजेंद्र कौर के रूप में हुई है. मृतक महिला अपनी दो बेटियों के साथ किराये के मकान में रह रही थी और घर के पास ही रीतू बुटीक के नाम से बुटीक चलाया करती थी. इसके साथ ही वो युवतियों को सिलाई भी सिखाया करती थी. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वो अपने बुटीक में काम कर रही थी, तभी एक शख्स बुटीक में घुसा. करीब 2 मिनट बाद ही आरोपी शख्स ने बाहर निकलकर बुटीक का शटर डाउन कर दिया. कुछ देर बाद राजेंद्र कौर गला पकड़कर किसी तरह से शटर उठाकर बाहर निकली और लोगों से मदद मांगी. इस दौरान कई लोग पास से भी गुजरे लेकिन उन्होंने महिला की मदद नहीं की. कुछ देर बाद पास से गुजर रहे कारपेंटर ने महिला की मदद की और उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.
मौत से पहले डायरी में लिखा : मरने से पहले महिला ने एक डायरी में लिखा कि उसे मारने वाला उसका पति समेत सास, दो ननद और देवर है. खून से सने डायरी का पन्ना भी सामने आया है जिसमें लिखा है कि " मुझे मारने वाला मेरा पति है, प्लीज हेल्प. सास है और मेरी ननदें हैं प्रीति व नीतू, मेरा देवर है".
मामले की जांच जारी : वहीं महिला की मदद करने वाले कारपेंटर राजू ने बताया कि वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी एक महिला ने आकर उससे मदद मांगी जिसके बाद वो भागता हुआ बुटीक पहुंचा और फिर महिला को अस्पताल ले गया. इस बीच पिंजौर पीएचसी के डॉक्टर राजीव ने बताया कि करीब 30 वर्षीय महिला को वहां लाया गया था, उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसे ब्लीडिंग हो रही थी. उसे बचाने की और इलाज देने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है. वहीं पिंजौर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि महिला की गला काटकर हत्या की गई है. मामले की जांच कर दी है. सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है.
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