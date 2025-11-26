ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 20 लाख के इनामी नक्सल दंपति का सरेंडर, फोर्स को बड़ी सफलता

सरेंडर करने वाले नक्सल दंपति में 14 लाख रुपये का ईनामी हार्डकोर नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना शामिल है. नक्सली मुन्ना की पत्नी रोनी ने भी फोर्स के सामने हथियार डाले है. रोनी भी हार्डकोर नक्सलियों में गिनी जाती है. उसके ऊपर कुल 6 लाख रुपये का इनाम घोषित था. दोनों नक्सली माड़ डिवीजन बस्तर और एमएमसी जोन में सक्रिय थे.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई : बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और खैरागढ़ इलाके में नक्सल विरोधी मोर्चे पर फोर्स को बड़ी सफलता हासिल हुई है. खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में 20 लाख रुपये के इनामी नक्सल दंपति ने हथियार डाले हैं. इस तरह दोनों हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता त्यागकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है.

सरेंडर करने वाले नक्सली दंपति के काम को लेकर खुलासा

नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना और महिला माओवादी रोनी को लेकर फोर्स ने खुलासा किया है. खैरागढ़ छुईखदान गंडई के एडिशनल एसपी नितेश कुमार गौतम ने बताया कि नक्सल दंपति धनुष और रोनी कई क्षेत्रों में सक्रिय थे. ये दोनों कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.

महिला नक्सली रोनी पार्टी सदस्य के रूप में कार्यरत थी जबकि धनुष हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन का विशेषज्ञ हैं. इस कारण वह संगठन में तकनीकी टाइपिंग कार्य को संभालता था. दोनों छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रूप से संचालित नक्सली गतिविधियों में शामिल थे- नितेश कुमार गौतम, एडिशनल एसपी, खैरागढ़ छुईखदान गंडई

नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना और नक्सली रोनी का सरेंडर (ETV BHARAT)

खैरागढ़ के एडिशनल एसपी नितेश कुमार गौतम ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन दोनों नक्सल दंपति ने सरेंडर किया है. दोनों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित है. नक्सली रोनी साल 2017 से नक्सल संगठन में सक्रिय थी जबकि नक्सली धनुष साल 2020 से नक्सल संगठन में एक्टिव था.

दो दिनों में कई बड़े नक्सल सरेंडर

छत्तीसगढ़ में बीते दो दिनों के अंदर कई बड़े नक्सल सरेंडर हुए हैं. 25 नवंबर 2025 को नारायणपुर में नई नक्सल और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुल 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सलियों ने पुनर्वास से पुनर्जीवन (पूना मार्गेम) अभियान से प्रभावित होकर नारायणपुर एसपी कार्यालय में हथियार डाले हैं.

नारायणपुर नक्सल सरेंडर की जानकारी

नारायणपुर में जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनके ऊपर कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वालों में कुतुल एरिया कमेटी का खूंखार डीवीसी मेंबर दिनेश उर्फ पंडी भी शामिल है. दिनेश पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की ओर से रखा गया था. जिन 28 माओवादियों ने सरेंडर किया उसमें 19 महिला नक्सली और 10 पुरुष नक्सली शामिल हैं. इनके ऊपर कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

26 नवंबर को बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर

बुधवार 26 नवंबर 2025 को बीजापुर में फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी. हिड़मा के पीएलजीए बटालियन में काम करने वाले 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इन नक्सलियों के ऊपर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले सभी नक्सली साउथ सब जोनल ब्यूरो के 41 माओवादी हैं, जिनमें 12 महिला और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं.