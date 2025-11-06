खैरागढ़ में 17 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में महिला नक्सली ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2025 at 1:36 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 1:57 PM IST
राजनांदगांव: नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता खैरागढ़ पुलिस को मिली है. 17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर किया है. महिला नक्सली का नाम कमला सोड़ी है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है. हार्डकोर नक्सली के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थी.
इनामी नक्सली का सरेंडर: इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोड़ी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय खैरागढ़ में आईजी अभिषेक शांडिल्य, पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है. महिला नक्सली 2011 से माओवादी संगठन में सक्रिय रूप से जुड़ी रही और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एमएमसी जोन में संगठनात्मक और हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रही. नक्सलियों पर लगातार सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और शासन की नीति से प्रभावित होकर महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया.
इन घटनाओं में थी शामिल: महिला नक्सली माड़ डिवीजन, बस्तर एमएमसी जोन से संबंधित कैडर रही है और संगठन में सक्रिय रूप से कार्य करती रही. कई बार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की घटना में भी वह शामिल रही. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 17 लाख रुपये इनाम की राशि घोषित की गई थी.
नक्सल उन्मूलन अभियान में खैरागढ़ को बड़ी सफलता मिली है. एमएमसी जोन की महत्वपूर्व कैडर कमला सोड़ी ने वर्दी में सरेंडर किया है. पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों का दबाव दिख रहा है-अभिषेक शांडिल्य, आईजी, राजनांदगांव रेंज
महिला नक्सली को मिली प्रोत्साहन राशि: इनामी महिला नक्सली के आत्मसमर्पण करने और मुख्य धारा में लौटने पर ₹50000 की प्रोत्साहन राशि तुरंत दी गई. इसके अलावा शासन की पुनर्वास नीति 2025 के तहत अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. कमला सोड़ी मूल रूप से अरलमपल्ली कोंटा, जिला सुकमा की निवासी हैं.
छत्तीसगढ़ में हुए नक्सल सरेंडर
30 अक्टूबर: कोंडागांव में एक लाख की महिला नक्सली समेत तीन नक्सलियों ने सरेंडर किया.
29 अक्टूबर: बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर, 9 महिला नक्सली भी शामिल, पूना मारगेम अभियान को सफलता मिली.
17 अक्टूबर 2025 : जगदलपुर में माड़ डिविजन से जुड़े 210 नक्सलियों का सरेंडर
15 अक्टूबर 2025 : सुकमा में 20 नक्सलियों का सरेंडर
11 सितंबर 2025 : नाराय़णपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर
3 सितंबर 2025: सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर
27 अगस्त 2025: बीजापुर में 30 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
24 जुलाई 2025: बस्तर के 5 जिलों में एक दिन में 67 नक्सलियों का सरेंडर. बीजापुर में 25, दंतेवाड़ा में 16, कांकेर में 13, नारायणपुर में 8, सुकमा में 5 नक्सलियों का सरेंडर
12 जुलाई 2025:सुकमा में 23 माओवादियों का सरेंडर
9 जुलाई 2025: दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों का सरेंडर
28 जून 2025: बीजापुर में 13 नक्सलियों का सरेंडर
2 जून 2025: सुकमा में 16 माओवादियों का सरेंडर
7 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
30 मार्च 2025: बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर
13 मार्च 2025: गंगालूर में 17 नक्सलियों छोड़ा नक्सलवाद
29 जनवरी 2025: नारायणपुर जिले में कुतुल क्षेत्र में 29 नक्सलियों का सरेंडर