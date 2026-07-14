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आगरा में निर्माणाधीन बुद्धा पार्क की चहारदीवारी झुकी, नगर निगम ने ठेकेदार पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि बीते 10 जुलाई को कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर निर्माणाधीन बुद्धा पार्क की चहारदीवारी का एक हिस्सा झुक गया था. जिसकी सूचना मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था.

नगर निगम ने दीवार झुकने के मामले में ठेकेदार को नोटिस जारी किया है. जो प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने जारी किया है. कारण बताओ नोटिस में मै. एके इंटरप्राइजेज से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ ही तय समय में जवाब नहीं देने पर अनुबंध की शर्तों के तहत जुर्माना लगाने की तैयारी नगर निगम प्रशासन करने की प्लानिंग कर रहा है.

आगरा: ताजनगरी के कालिंदी विहार 100 फुटा रोड ​स्थित निर्माणाधीन बुद्धा पार्क की चहारदीवारी का एक हिस्सा झुक गया. जो निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बानगी है. जिससे नगर निगम बेहद सख्त है.

निरीक्षण में निर्माणाधीन चहारदीवारी का एक हिस्सा झुका मिला था. जिसकी वजह निर्माण कार्य के दौरान दीवार का झुकना चाहरदीवारी की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर सवाल खड़े हुए.

कालिंदी विहार में 100 फुटा रोड पर पार्क की दीवार झुकने के मामले में निगम ने सख्ती से बरतने की तैयारी की है. जिसमें ही अब नगर निगम की ओर से ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

इस मामले में प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जिसमें पूछा है कि वर्षा जल निकासी की व्यवस्था, नींव की सुरक्षा तथा चहारदीवारी को सुरक्षित रखने के लिए फर्म ने कौन-कौन से तकनीकी एवं सुरक्षात्मक उपाय अपनाए हैं. नगर निगम ने चहारदीवारी के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना मांगी है.

निर्माणाधीन बुद्धा पार्क की चहारदीवारी झुकी. (ईटीवी भारत)

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार के पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ नहीं है. ऐसी स्थिति में ठेकेदार पर अनुबंध की शर्तों और नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी. किसी भी कीमत पर निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो ऐसा करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.