Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

रोहतक में कार सवार युवकों ने बाउंसर को कार से कुचला, मौके पर मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

Bouncer murdered in Rohtak: रोहतक में वैश्य संस्था में कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया. इन युवकों ने बाउंसर पर कार चढ़ा दी.

Rohtak youths in a car crushed a bouncer
बाउंसर को कार से कुचला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: वैश्य शिक्षण संस्था में गुरुवार को कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया. संस्था में तैनात एक बाउंसर ने जब युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उसे कार से कुचल दिया गया. बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान कार एक दीवार से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई. बाद में वे युवक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस टीम ने कार को कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

मौके पर ही ऋतिक की मौतः जिले के भाली आनंदपुर गांव निवासी 21 वर्षीय ऋतिक वैश्य शिक्षण संस्था में बाउंसर की नौकरी करता था. गुरुवार को उसकी ड्यूटी संस्था परिसर स्थित ऑडिटोरियम के पास थी. दोपहर करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार कार नंबर एचआर 12 एपी 2023 संस्था परिसर में घुस आई. इस दौरान कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया. बाउंसर ऋतिक ने कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने कार को तेज गति से चलाते हुए उसे कुचल दिया गया. जिससे ऋतिक की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए.

वैश्य संस्था में बाउंसर को कार से कुचला (Etv Bharat)

नशे की हालत में थे कार सवार युवकः सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. फिर मृतक के परिजनों को सूचित किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस भिजवा दिया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया गया. फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मृतक के पिता नरेश की शिकायत पर कार सवार युवकों के खिलाफ केस दर्ज फरार युवकों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार सवार युवक नशे की हालत में थे. पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में रोडवेज बस ने 6 छात्राओं को कुचला, 1 की मौत, छात्रों ने किया हंगामा, ड्राइवर सस्पेंड

TAGGED:

रोहतक में बाउंसर की हत्या
ACCIDENT IN ROHTAK
DRUNKEN CRIME IN ROHTAK
वैश्य शिक्षण संस्था
BOUNCER MURDERED IN ROHTAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.