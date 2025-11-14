रोहतक में कार सवार युवकों ने बाउंसर को कार से कुचला, मौके पर मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
Bouncer murdered in Rohtak: रोहतक में वैश्य संस्था में कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया. इन युवकों ने बाउंसर पर कार चढ़ा दी.
Published : November 14, 2025 at 5:32 PM IST
रोहतक: वैश्य शिक्षण संस्था में गुरुवार को कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया. संस्था में तैनात एक बाउंसर ने जब युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उसे कार से कुचल दिया गया. बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान कार एक दीवार से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई. बाद में वे युवक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस टीम ने कार को कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
मौके पर ही ऋतिक की मौतः जिले के भाली आनंदपुर गांव निवासी 21 वर्षीय ऋतिक वैश्य शिक्षण संस्था में बाउंसर की नौकरी करता था. गुरुवार को उसकी ड्यूटी संस्था परिसर स्थित ऑडिटोरियम के पास थी. दोपहर करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार कार नंबर एचआर 12 एपी 2023 संस्था परिसर में घुस आई. इस दौरान कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया. बाउंसर ऋतिक ने कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने कार को तेज गति से चलाते हुए उसे कुचल दिया गया. जिससे ऋतिक की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए.
नशे की हालत में थे कार सवार युवकः सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. फिर मृतक के परिजनों को सूचित किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस भिजवा दिया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया गया. फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मृतक के पिता नरेश की शिकायत पर कार सवार युवकों के खिलाफ केस दर्ज फरार युवकों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार सवार युवक नशे की हालत में थे. पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी है.