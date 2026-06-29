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ऋषिकेश-बदरीनाथ NH पर महादेव चट्टी के पास कार पर गिरा विशाल बोल्डर, बाल-बाल बचे चार बदरीनाथ यात्री

कार के ऊपर गिरा बोल्डर ( Etv Bharat )