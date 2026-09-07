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चंपावत में बड़ा हादसा, कार पर गिरा भारी भरकम बोल्डर, एक युवक की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले के बाराकोट-घाट-पनार मोटर मार्ग पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब सड़क खुलने का इंतजार कर रही एक कार पर पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर आ गिरा. देखते ही देखते कार मलबे और बोल्डर की चपेट में आ गई. जिसमें कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें एक युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया. जबकि, एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे चंपावत रेफर किया गया है. वहीं, घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस, एसडीआरएफ समेत राहत-बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया.

पहाड़ी से अचानक भारी भरकम बोल्डर कार पर गिरा: पुलिस के मुताबिक, सोमवार यानी 7 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे गंगोलीहाट के टिम्टा गांव से अल्टो कार संख्या UK 05 TA 2878 पिथौरागढ़ की ओर जा रही थी. जहां बाराकोट ब्लॉक के घाट-पनार मोटर मार्ग पर मसान देवता मंदिर के पास सड़क बंद होने के कारण चालक ने वाहन को रोककर खड़ा कर दिया. इसी दौरान पहाड़ी से अचानक एक भारी बोल्डर कार के ऊपर आ गिरा. हादसे के समय दो युवक कार के अंदर बैठे थे. जबकि, तीन युवक वाहन के बाहर खड़े थे. जो बोल्डर की चपेट में आने से घायल हो गए.

घाट-पनार मोटर मार्ग पर हादसा (फोटो सोर्स- Police)

कार क्षतिग्रस्त, एक युवक की मौत: हादसे में एक यात्री छिटककर नदी किनारे जा गिरा. जबकि, अन्य कार के भीतर ही फंस गए. वहीं, बोल्डर की चपेट में आने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. घाट-पनार सड़क पर जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वो चंपावत जिले की सीमा पर है. हादसे की सूचना मिलते ही पिथौरागढ़ की घाट चौकी और चंपावत जिले की बाराकोट चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को कार के भीतर और नदी किनारे से निकाला गया. गंभीर रूप से घायल संदीप कुमार और सुनील कुमार को 108 एंबुलेंस की मदद से लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, घायल संदीप कुमार ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई.