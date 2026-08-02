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स्यानाचट्टी में दरकी पहाड़ी, विशालकाय बोल्डर गिरने से शौचालय क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे मजदूर और मशीनें

उत्तरकाशी: यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर स्थित स्यानाचट्टी कस्बे में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया. यमुनोत्री हाईवे पर सक्रिय भूस्खलन जोन से अचानक हल्के मलबे के साथ एक विशालकाय बोल्डर नीचे आ गिरा. बोल्डर पहले हाईवे के ऊपरी हिस्से से गुजरते हुए सड़क खोलने में लगी मशीन और वहां कार्यरत मजदूरों के बेहद करीब से निकला. संयोगवश सभी समय रहते सुरक्षित स्थान पर हट गए, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया. इसके बाद बोल्डर हाईवे किनारे बने सार्वजनिक शौचालय को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करता हुआ नीचे आवासीय बस्ती की ओर जा गिरा. राहत की बात यह रही कि बोल्डर किसी मकान से टकराने के बजाय उससे कुछ दूरी पर जाकर रुका, जिससे जनहानि नहीं हुई.

स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के समय मंदिर परिसर और सड़क के आसपास लोगों की आवाजाही नहीं थी. यदि उस समय श्रद्धालु, स्थानीय लोग अथवा वाहन वहां मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. स्यानाचट्टी कस्बा इस मानसून में चारों ओर से प्राकृतिक आपदाओं के खतरे के बीच घिरा हुआ है. गत वर्ष मानसून के दौरान कुपड़ा खड्ड में आई आपदा के निशान अभी पूरी तरह मिटे भी नहीं हैं.

वहीं यमुना नदी में बने झीलनुमा क्षेत्र का खतरा भी अब तक बरकरार है, जिससे पूरे कस्बे के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है. इसके साथ ही कस्बे के ऊपर स्थित पहाड़ी में सक्रिय हुए बड़े भूस्खलन जोन ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. बारिश के चलते पहाड़ी लगातार दरक रही है और समय-समय पर बोल्डर तथा भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ रहा है. यही कारण है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बार-बार बाधित हो रहा है. शुक्रवार से यह मार्ग इसी भूस्खलन क्षेत्र में बंद पड़ा हुआ है और सीमा सड़क संगठन तथा संबंधित एजेंसियां मार्ग को सुचारू करने में जुटी हैं. हालांकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क खोलने के कार्य में भी भारी जोखिम बना हुआ है.