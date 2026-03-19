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नशे की हालत में प्राइवेट पार्ट में डाल दी बोतल; जटिल ऑपरेशन से बची युवक की जान

अंबेडकरनगरः गुजरात में राजगीर का काम करने वाले युवक का जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उसके पेट से प्लास्टिक की बोतल निकाली है. युवक पिछले कई दिनों से पेट दर्द से परेशान था और गुजरात में इलाज न हो पाने पर घर लौटा था. युवक ने डॉक्टरों को बताया कि नशे के दौरान बोतल प्राइवेट पार्ट के रास्ते पेट में चली गई थी. हालांकि, उसके साथ ऐसा किसने किया, यह नहीं बता सका. यही कारण है कि वह इससे खुद भी अनजान था. डॉक्टरों ने कहा है कि युवक की हालत अब खतरे से बाहर है और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा.

जटिल ऑपरेशन से डॉक्टर ने बचाई युवक की जान. (Video Credit; ETV Bharat)

यह ऑपरेशन जिला मुख्यालय पर टांडा रोड स्थित एक निजी हास्पिटल में हुआ. अहिरौली इलाके के रहने वाले पीड़ित के मुताबिक करीब 12 दिन पहले नशे के दौरान किसी ने बाेतल उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी. वह नशे में था, इसलिए उसे इसकी जानकारी नहीं हो सकी. पेट में दर्द होने पर गुजरात में ही चिकित्सक को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला. इसके बाद वह घर लौट आया.