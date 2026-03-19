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नशे की हालत में प्राइवेट पार्ट में डाल दी बोतल; जटिल ऑपरेशन से बची युवक की जान

अंबेडकरनगर का युवक गुजरात में करता है काम, पेट में लगातार दर्द होने पर घर लौट डॉक्टरों को दिखाया.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 5:34 PM IST

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अंबेडकरनगरः गुजरात में राजगीर का काम करने वाले युवक का जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उसके पेट से प्लास्टिक की बोतल निकाली है. युवक पिछले कई दिनों से पेट दर्द से परेशान था और गुजरात में इलाज न हो पाने पर घर लौटा था. युवक ने डॉक्टरों को बताया कि नशे के दौरान बोतल प्राइवेट पार्ट के रास्ते पेट में चली गई थी. हालांकि, उसके साथ ऐसा किसने किया, यह नहीं बता सका. यही कारण है कि वह इससे खुद भी अनजान था. डॉक्टरों ने कहा है कि युवक की हालत अब खतरे से बाहर है और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा.

जटिल ऑपरेशन से डॉक्टर ने बचाई युवक की जान. (Video Credit; ETV Bharat)

यह ऑपरेशन जिला मुख्यालय पर टांडा रोड स्थित एक निजी हास्पिटल में हुआ. अहिरौली इलाके के रहने वाले पीड़ित के मुताबिक करीब 12 दिन पहले नशे के दौरान किसी ने बाेतल उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी. वह नशे में था, इसलिए उसे इसकी जानकारी नहीं हो सकी. पेट में दर्द होने पर गुजरात में ही चिकित्सक को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला. इसके बाद वह घर लौट आया.

बीते मंगलवार को वह निजी हास्पिटल पहुंचा. वहां पर डॉ. विपिन वर्मा ने अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे कराया. इसमें पता चला कि लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु पेट में है. बुधवार दोपहर में सर्जरी कर चिकित्सक ने उसके पेट से बोतल निकाली. सर्जन ने बताया कि युवक के मल द्वार में किसी ने बोतल डाल दी थी. इससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी. सर्जरी के बाद बोतल निकाल दी गई है और वह पूरी तरह स्वस्थ है.

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक मरीज के पेट से नट-बोल्ट निकाल जा चुके हैं. फिलहाल इस जटिल ऑपरेशन की चर्चा पूरे इलाके में है. मरीज की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उस पर नजर बनाए हुए है.

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