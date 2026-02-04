ETV Bharat / state

बोत्सवाना से चीतों के भारत पहुंचने की आ गई तारीख, दिल्ली पहुंचे मोहन यादव

मोहन यादव ने बताई चीता प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की तैयारियां, केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात

बोत्सवाना से चीतों के भारत पहुंचने की आ गई तारीख (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
भोपाल : आखिरकार बोत्सवाना से आठ चीतों को भारत लाए जाने की तारीख आ गई. 28 फरवरी को ये चीते भारत आएंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में ये चीते बोत्सवाना से मध्यप्रदेश लाए जाएंगे. चीतों की शिफ्टिंग के लिए जो जरुरी सहयोग और इंतजाम हैं, उसे लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यदव ने केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव से चर्चा की है. चीतों के साथ अब असम के भैंसे भी मध्यप्रदेश आएंगे.

चीता प्रोजेक्ट का तीसरा चरण, इस दिन आएंगे आठ चीते

चीता प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था. इसमें कुल आठ चीते बोत्सवाना से आएंगे, जिसमें दो नर और 6 मादा चीते हैं. इन चीतों के क्वारंटीन होने के बाद इनके दिसम्बर जनवरी में भारत आने की उम्मीद थी. आखिरकार अब फरवरी 28 के आस पास ये चीते भारत आएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्यजीव संरक्षण की अपार संभावनाएं हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.''

चीता प्रोजेक्ट का तीसरा चरण जारी (MP FOREST DEPT)

पहले क्वारंटीन होंगे चीते फिर आगे की प्लानिंग

भारत के चीता प्रोजेक्ट में मध्यप्रदेश की अहम भूमिका है. बोत्सवाना से आने वाले चीते पहले कूनो नेशनल पार्क में ही क्वारंटीन किए जाएंगे. इसके बाद ये समयावधि पूरी होने के बाद तय होगा कि उनकी शिफ्टिंग कहां होती है. सागर में नौरादेही अभ्यारण्य भी चीतों के तीसरे घर के तौर पर तैयार हो रहा है. यहां पर बाघों के साथ उनके रहने की संभावनाओं पर बाकायदा रिसर्च भी की जा रही है. इसके अलावा चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में भी छोड़ा जा सकता है.

चीतों के बाद जंगली भैंसे लाने की भी है तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अब श्योपूर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में जल्द घूमता दिखाई देगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया, '' असम से भैंसा मध्यप्रदेश लाने की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई है.''

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मोहन यादव (Mohan Yadav X Account)

भारत में चीतों के चार साल का सफर

भारत में पहली बार 2022 में नामीबिया से आठ चीते लाए गए थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन के दिन ये चीते छोड़े थे. दूसरे चरण में दक्षिण अफरीका से दो साल पहले फरवरी 2023 में 12 चीते भारत आए थे. अब आठ चीते बोत्सवाना से आ रहे हैं. भारत में चीतों का कुनबा बढ़कर 27 हो चुका है. अकेले कूनो में 24 चीते हैं. तीन गांधी सागर में रह रहे हैं. बड़ी उपलब्धि ये है कि कुल 27 में से 16 चीते भारत की पैदाइश हैं.

