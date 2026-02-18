ETV Bharat / state

भिवाड़ी ब्लास्ट: हेड कांस्टेबल के भाई के नाम पर थी दोनों फैक्ट्री एवं एक गोदाम, जहां अवैध रूप से बन रहे थे पटाखे

आईजी ने संकेत दिए कि फैक्ट्री मालिक और मैनेजर को आज गिरफ्तार किया जा सकता है. हेड कांस्टेबल की भूमिका की जांच जारी है.

Cutting off the factory's power connection
फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काटते हुए (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: पुलिस जिले के भिवाड़ी में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले फैक्ट्री मालिक हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है. जयपुर रेंज आईजी ने मीडिया से बातचीत में संकेत दिया कि हेमंत शर्मा और अभिनंदन तिवारी को बुधवार शाम तक गिरफ्तार किया जा सकता है. आरोपी हेमंत कुमार शर्मा का भाई योगेश कुमार शर्मा भिवाड़ी पुलिस की डीएसटी में हेड कांस्टेबल है. हेड कांस्टेबल योगेश की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है.

पुलिस ने मंगलवार दोपहर घटनास्थल से 500 मीटर दूर एक अन्य अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम पकड़ा. इन दोनों फैक्ट्री और गोदाम का मालिक हेमंत कुमार शर्मा ही है. दूसरी फैक्ट्री में पटाखा बनाने की मशीन लगी थी. इसमें भारी मात्रा में माल मिला. भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लग गई थी. विस्फोट में 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसने पूरा राज उगल दिया.

Bhiwadi blast discussed in officials' meeting
अधिकारियों की बैठक में भिवाड़ी ब्लास्ट पर चर्चा (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें:भिवाड़ी: अग्नि हादसे में मजदूरों के जिंदा जलने के बाद दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री को किया सीज

भिवाड़ी के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि सोमवार को जिस फैक्ट्री में आग लगी और मंगलवार को पकड़ी गई फैक्ट्री और गोदाम, तीनों का मालिक शाहजहांपुर (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी हेमंत कुमार शर्मा है. ये तीनों प्रॉपर्टी हेमंत के नाम पर लीज पर लिए गए थे. सभी स्थानों पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे. साहू ने बताया कि तीनों जगहों पर अवैध पटाखा निर्माण हो रहा था. फैक्ट्री से मशीनें, कच्चा माल और पटाखा बनाने का सामान मिला, जबकि पास के गोदाम से तैयार अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद हुई.

पढ़ें:Bhiwadi Blast Case : कब, कैसे और क्या हुआ ? खैरथल एसपी ने बताई पूरी बात...सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया

TAGGED:

BLAST IN FIRECRACKER FACTORY
INVESTIGATION ROLE OF CONSTABLE
CONSTABLE BROTHER OWNED FACTORY
3 LEASES IN NAME OF ACCUSED HEMANT
BHIWADI BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.