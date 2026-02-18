ETV Bharat / state

भिवाड़ी ब्लास्ट: हेड कांस्टेबल के भाई के नाम पर थी दोनों फैक्ट्री एवं एक गोदाम, जहां अवैध रूप से बन रहे थे पटाखे

खैरथल: पुलिस जिले के भिवाड़ी में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले फैक्ट्री मालिक हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है. जयपुर रेंज आईजी ने मीडिया से बातचीत में संकेत दिया कि हेमंत शर्मा और अभिनंदन तिवारी को बुधवार शाम तक गिरफ्तार किया जा सकता है. आरोपी हेमंत कुमार शर्मा का भाई योगेश कुमार शर्मा भिवाड़ी पुलिस की डीएसटी में हेड कांस्टेबल है. हेड कांस्टेबल योगेश की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है.

पुलिस ने मंगलवार दोपहर घटनास्थल से 500 मीटर दूर एक अन्य अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम पकड़ा. इन दोनों फैक्ट्री और गोदाम का मालिक हेमंत कुमार शर्मा ही है. दूसरी फैक्ट्री में पटाखा बनाने की मशीन लगी थी. इसमें भारी मात्रा में माल मिला. भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लग गई थी. विस्फोट में 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसने पूरा राज उगल दिया.