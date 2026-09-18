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भाजपा व कांग्रेस ने 4-4 नामांकन लिए, लेकिन नामों का खुलासा नहीं...पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौहान ने भी लिया फॉर्म

कल दो बजे तक लिए जाएंगे महापौर पद पर नामांकन. दोनों प्रमुख दलों के दावेदारों के नामों का खुलासा कल ही होने के आसार.

Collecting nomination forms in Jodhpur
जोधपुर में नामांकन फॉर्म लेते हुए (EtV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 6:36 PM IST

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जोधपुर: नगर निगम में महापौर पद के लिए पहले दिन नामांकन पत्र लेने का काम शुरू हुआ. इनमें कांग्रेस एवं भाजपा प्रतिनिधियों ने 4-4 नामांकन लिए. एक नामांकन पत्र निगम में कांग्रेस से पूर्व प्रतिपक्ष नेता रहे गणपति सिंह चौहान की ओर से लिया गया. वहीं, एक महिला पार्षद की ओर से नामांकन लिया गया. निगम के निर्वाचन र्कायालय में किसी उम्मीदवार के नाम की रसीद नहीं कटने से नाम का खुलासा नहीं हो पाया. दोनों तरफ से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर नामांकन पत्र तैयार करने की कवायद उनके अधिवक्ता कर रहे हैं. शनिवार दोपहर दो बजे तक नामांकन जमा कराए जा सकेंगे. इससे पहले दोनों दलों के प्रत्याशी निगम पहुंचेंगे और अपने पर्चे जमा कराएंगे. यहां नामांकन पत्र लेने आए अधिवक्ता जगदीश सिंह ने बताया, उन्होंने निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणपतसिंह चौहान के लिए नामांकन पत्र लिया है.

ओबीसी एवं अन्य वर्गों को साधने की चुनौती: जोधपुर नगर निगम में सामान्य वर्ग से महापौर बनेगा. सात निर्दलीयों के समर्थन के बाद भाजपा के पास कुल 52 पार्षद हो गए, लेकिन पार्टी ने पार्षदों के सामने भी महापौर का नाम उजागर नहीं किया है. भाजपा में यह चर्चा जरूर है कि अभी जोधपुर से पार्टी के जनप्रतिनिधि सामान्य वर्ग से हैं. यहां ओबीसी समेत अन्य वर्ग की नुमाइंदगी नहीं है. भाजपा के जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक देवेंद्र जोशी व अतुल भंसाली हैं. सरदारपुरा से चुनाव लड़े महेंद्र सिंह राठौड़ भी सामान्य वर्ग से आते हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवार भी ब्राहृमण हैं.

भाजपा व कांग्रेस ने 4-4 नामांकन लिए. (EtV Bharat Jodhpur)

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कांग्रेस के पत्ता खोलने का इंतजार: इसके अलावा भाजपा कांग्रेस के रूख का भी इंतजार कर रही हैं कि वह किसे प्रत्याशी बनाती है. वहां से किसी बड़े ओबीसी नेता का नाम आता है तो क्रॉस वोटिंग का खतरा हो सकता हैं. ऐसे में भाजपा में सोशल इंजीनियरिंग की कवायद चल रही है. यही कारण है कि शुक्रवार रात कैंप में बैठक में नाम की घोषणा कर प्रस्ताव के हस्ताक्षर करवाएंगे एवं शुक्रवार सुबह प्रत्याशी अपना नामांकन लेकर जोधपुर आएंगे.

Collecting the nomination form for the post of Mayor in Jodhpur.
जोधपुर में महापौर पद के लिए फॉर्म लेते हुए (ETV Bharat Jodhpur)

उप महापौर से तय होगी राह: भाजपा के अंदरखाने शुरू कवायद में पार्टी के पास ओबीसी को संतुष्ट करने के लिए उप महापौर का पद देना रास्ता है. इसे लेकर बातचीत चल रही है. समर्थन में सात निर्दलीयों में आए दो पार्षद डिप्टी मेयर पद की मांग कर रहे हैं. ऐसे में पार्टी को अपने 44 पार्षदों के साथ निर्दलीयों को बैलेंस कर राह निकालने की मशक्कत करनी पड़ रही हैं. राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण धींगरा ने बताया कि कांग्रेस को 4 अल्पसंख्यक पार्षदों का समर्थन मिलेगा, लेकिन इससे उनकी राह आसन नहीं होगी. ऐसे में कांग्रेस कोई न कोई ऐसा नाम लाएगी, जो भाजपा को परेशानी पैदा करे. महापौर पद अल्पसंख्यक उम्मीदवार को ही लड़ाना होगा, क्योंकि पार्टी में खुद के 19 अल्पसंख्यकों के अलावा चार अन्य पार्षद का समर्थन मिलेगा.

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