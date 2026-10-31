गिरिडीह उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, AJSU के रूख को लेकर बनी हुई है अनिश्चितता
(Giridih by election) गिरिडीह उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष, दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. आजसू पर बात साफ नहीं.
Published : October 31, 2026 at 5:26 PM IST
हजारीबागः झारखंड की राजनीति गिरिडीह में शिफ्ट होती दिख रही है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ताल ठोक दी है और जीत का दावा कर रहे हैं. वहीं चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है. शह-मात का खेल चल रहा है. खबर यह भी है कि आजसू और जेएलकेएम भी चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी में हैं.
जेएमएम के उम्मीदवार ही चुनाव में विजय होंगेः मंत्री योगेंद्र प्रसाद
हजारीबाग पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है. इस सीट से फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, वैसे ही उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी ताकत झोंक दे लेकिन वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ही चुनाव में विजय होंगे.
आजसू से चुनाव को लेकर बात की जाएगीः बाबूलाल मरांडी
विपक्ष भी इस बात का दावा कर रहा है कि पार्टी सालों भर चुनाव की तैयारी करती है. जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है उम्मीदवार की घोषणा भी पार्टी कर देती है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गिरिडीह उपचुनाव में रहेगा. वहीं जब उनसे यह बात पूछी गई कि क्या आजसू भी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर बात की जाएगी. ऐसे में यह संकेत स्पष्ट है कि गिरिडीह उपचुनाव को लेकर NDA गठबंधन के भीतर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बनी है.
भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को सुदिव्य कुमार ने हराया था
पिछले गिरिडीह विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने दस हजार सात सौ सत्तासी (10,787) वोट हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. ऐसे में इस बार जेएलकेएम के उम्मीदवार जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी तीन हजार आठ सौ अड़तीस (3,838) वोटों से हारे थे.
एक नजर में गिरिडीह विधानसभा
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद गिरिडीह की सीट खाली हुई है. 2024 के विधानसभा चुनाव में JMM के सुदिव्य कुमार सोनू ने BJP के निर्भय कुमार शाहाबादी को 3,838 वोटों के अंतर से हराया था. जेएमएम को 94,042 वोट और भाजपा को 90,204 वोट मिले थे. वहीं जेएलकेएम को 10,787 वोट हासिल हुए थे.
2019 में सुदिव्य कुमार पहली बार विधानसभा पहुंचे
सुदिव्य कुमार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे. इसके बाद 2014 में भी उन्होंने झामुमो के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक दावेदारी पेश की, लेकिन दोनों चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली. 2014 में भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह सीट पर जीत दर्ज की थी. लगातार दो चुनाव हारने के बावजूद सुदिव्य कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को हराया. इस चुनाव में उन्हें 80,871 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 64,987 वोट मिले. इस जीत के साथ सुदिव्य पहली बार विधानसभा पहुंचे थे.
सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह से दोबारा जीत दर्ज की
2024 के विधानसभा चुनाव में सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह से दोबारा जीत दर्ज की. उन्हें 94,042 वोट मिले, जबकि भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को 90,204 वोट मिले. इस तरह उन्होंने लगातार दूसरी बार विधानसभा में अपनी जगह कायम रखी. इसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था.
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