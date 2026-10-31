ETV Bharat / state

गिरिडीह उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, AJSU के रूख को लेकर बनी हुई है अनिश्चितता

हजारीबागः झारखंड की राजनीति गिरिडीह में शिफ्ट होती दिख रही है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ताल ठोक दी है और जीत का दावा कर रहे हैं. वहीं चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है. शह-मात का खेल चल रहा है. खबर यह भी है कि आजसू और जेएलकेएम भी चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी में हैं.

हजारीबाग पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है. इस सीट से फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, वैसे ही उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी ताकत झोंक दे लेकिन वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ही चुनाव में विजय होंगे.

मंत्री योगेंद्र प्रसाद और बाबूलाल मरांडी के बयान (Etv Bharat)

आजसू से चुनाव को लेकर बात की जाएगीः बाबूलाल मरांडी

विपक्ष भी इस बात का दावा कर रहा है कि पार्टी सालों भर चुनाव की तैयारी करती है. जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है उम्मीदवार की घोषणा भी पार्टी कर देती है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गिरिडीह उपचुनाव में रहेगा. वहीं जब उनसे यह बात पूछी गई कि क्या आजसू भी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर बात की जाएगी. ऐसे में यह संकेत स्पष्ट है कि गिरिडीह उपचुनाव को लेकर NDA गठबंधन के भीतर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बनी है.

भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को सुदिव्य कुमार ने हराया था

पिछले गिरिडीह विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने दस हजार सात सौ सत्तासी (10,787) वोट हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. ऐसे में इस बार जेएलकेएम के उम्मीदवार जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी तीन हजार आठ सौ अड़तीस (3,838) वोटों से हारे थे.

एक नजर में गिरिडीह विधानसभा

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद गिरिडीह की सीट खाली हुई है. 2024 के विधानसभा चुनाव में JMM के सुदिव्य कुमार सोनू ने BJP के निर्भय कुमार शाहाबादी को 3,838 वोटों के अंतर से हराया था. जेएमएम को 94,042 वोट और भाजपा को 90,204 वोट मिले थे. वहीं जेएलकेएम को 10,787 वोट हासिल हुए थे.