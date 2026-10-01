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रांची में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने दर्ज कराया एफआईआर, चुटिया थाना में हुआ था हंगामा

थाना परिसर में हंगामा (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः शहर के चुटिया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पावर हाउस चौक स्थित राजेंद्र ज्वेलर्स के पास हुए विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. बुधवार को इसे लेकर चुटिया थाना में भी हंगामा हुआ था.