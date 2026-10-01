रांची में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने दर्ज कराया एफआईआर, चुटिया थाना में हुआ था हंगामा
रांची में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 11:53 PM IST
रांचीः शहर के चुटिया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पावर हाउस चौक स्थित राजेंद्र ज्वेलर्स के पास हुए विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. बुधवार को इसे लेकर चुटिया थाना में भी हंगामा हुआ था.
दो एफआईआर दर्ज
दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों और थाने में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है.
पुलिस के अनुसार, घटना 30 सितंबर की शाम करीब चार बजे से रात 9 बजे के बीच की बताई गयी है. विवाद चुटिया के पावर हाउस चौक के पास हुआ. मामले में एक पक्ष से राजेंद्र सोनी और दूसरे पक्ष से शाहिल नायक ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप
पहले पक्ष के राजेंद्र सोनी ने अपनी शिकायत में दूसरे पक्ष पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने सहित कई आरोप लगाए हैं. उनकी शिकायत पर चुटिया थाना में कांड संख्या 141/2026 दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरे पक्ष के शाहिल नायक ने भी पुलिस को आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने भी दूसरे पक्ष पर मारपीट और अन्य आरोप लगाए हैं. उनकी शिकायत पर चुटिया थाना में कांड संख्या 142/2026 दर्ज किया गया है.
दोनों पक्षों की ओर से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. दूसरे पक्ष की प्राथमिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी शामिल की गई हैं.
थाना में हंगामे के बाद मामला गरमाया
इस मामले को लेकर बुधवार को चुटिया थाना में हंगामा भी हुआ. विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही. दोनों पक्ष अपनी-अपनी शिकायत में खुद को पीड़ित बता रहे हैं और दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं. वहीं चुटिया थाना में दर्ज कांड संख्या 141/2026 और 142/2026 के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
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