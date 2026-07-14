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ज्ञानवापी मामला: दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार, अब कोर्ट की दहलीज पर ही होगा फैसला

सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा मानना है कि मीडिएशन बस एक शर्त पर हो सकती है कि वह परिसर छोड़ दें

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ज्ञानवापी मामला: दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:10 PM IST

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वाराणसी : सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर के लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से समझौते की पहल की है, जिसके तहत मंगलवार को कचहरी परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों को बुलाया गया था. हालांकि, वहां दोनों ही पक्षों ने आपसी मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण यह बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई. बता दें कि इस मामले से जुड़ी 4 पत्रावलियों पर मध्यस्थता के लिए बैठक बुलाई गई थी.

ज्ञानवापी मामला: दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में मध्यस्थता की बात करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी पक्ष 14 जुलाई को मिडिएशन सेंटर में उपस्थित होंगे, जहां जिला जज के सामने मध्यस्थता से इस मामले पर हल निकाला जाएगा. दोनों पक्ष सेंटर पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया. दोपहर 2:00 बजे यह बैठक शुरू हुई, फिर थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष केंद्र से बाहर आ गए. इस बैठक में हिंदू पक्ष की ओर से पक्षकार और वकील थे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के चार वकील पहुंचे थे.

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर मध्यस्थता के लिए बैठक होनी थी जो हुई, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना था कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, हम कोर्ट से लड़ेंगे, यहां किसी भी तरीके की मध्यस्थता नहीं करेंगे.

सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा मानना है कि मीडिएशन बस एक शर्त पर हो सकती है कि वह परिसर छोड़ दें, उसके संबंध में हमें ना कोई शर्त का पालन करना है, ना ही हम कोई और बात सुनेंगे. उस परिसर को छोड़कर और किसी भी मामले पर बात करिए हम करेंगे, लेकिन परिसर के संदर्भ में हमारी कोई भी मध्यस्थता नहीं है. इसलिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता पूरी तरीके से असफल हो गई. अधिवक्ता चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी आधार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, वह मंदिर है यह पूरा देश जानता है. तमाम ऐतिहासिक पौराणिक दस्तावेज भौतिक साक्ष्य मिले हैं.

'अच्छा उदाहरण दे सकता था मुस्लिम पक्ष'

वहीं, हिंदू महिला वादिनी ने कहा कि हमें पहले से ही विश्वास था कि विपक्ष पीछे हटेगा, जबकि उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था वह चाहते थे तो मध्यस्थता करके एक बड़ा उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मंदिर होने के साक्ष्य देखे हैं. उनको भी पता है कि यह मंदिर है फिर भी यह उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं. ज्ञानवापी हिंदू शब्द है और हमारा एक बड़ा धार्मिक स्थल है. उसके बावजूद भी वह पीछे हट रहे हैं, वह हमेशा लटकाने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि आज बैठक असफल हो गई. अब हम लोग न्यायालय में अपनी बात रखेंगे और हमें पता है कि सारे सबूत हमारे साथ हैं, हमारी ही जीत होगी.

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?

वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान ने कहा कि वहां पर सभी संबंधित अधिकारी और अधिवक्तागण मौजूद थे. बैठक की शुरुआत में सबसे पहले यह प्रश्न उठा कि क्या मध्यस्थता के जरिए ज्ञानवापी प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है? इस पर कुछ तकनीकी आपत्तियां रखते हुए इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि कुछ मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और वर्ष 1991 का मूल मुकदमा इस मध्यस्थता के दायरे में शामिल नहीं है, इसलिए इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमने कहा कि मध्यस्थता से इस विवाद का हल संभव नहीं है. हम अदालत के जरिए ही अपने कानूनी अधिकारों का निस्तारण चाहते हैं. उन्होंने बताया कि इस बैठक में शामिल होने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से चार वकील केंद्र पहुंचे थे.

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