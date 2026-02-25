शिवपाल सिंह यादव बोले; UP के दोनों डिप्टी CM की चल नहीं रही, विधायकों में असंतोष है
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मंगलवार देर शाम आगरा पहुंचे. उन्होंने जैतपुर में कुश्ती दंगल देखा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 7:33 AM IST
आगरा: 'योगी सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है. दोनों डिप्टी सीएम की चल नहीं रही है. हार डर से ही प्रदेश सरकार जिला पंचायत चुनाव टाल रही है. पिछले 10 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया. दोनों सरकारों ने देश और प्रदेश को लूटा है.' मंगलवार को यह बातें सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आगरा में कहीं.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मंगलवार देर शाम आगरा पहुंचे. उन्होंने जैतपुर में कुश्ती दंगल देखा. जैतपुर में सपा के प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य मुकेश बरुआ ने दंगल का कराया. मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव शामिल रहे. उन्होंने पहलवानों को इनाम भी दिया.
शिवपाल सिंह यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए. विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण पर सपा महासचिव ने कहा कि पहले तो शंकराचार्य का अपमान हुआ था. वह गंगा स्नान नहीं कर पाए. उनके शिष्यों की पिटाई हुई. उनकी चोटी पकड़कर अपमान किया गया. अब झूठी प्राथमिकी लिखाई गई है. सब भाजपा को समझ गए हैं. भाजपा कितनी झूठी पार्टी है.
शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 28 प्रतिशत GST से देश को लूट लिया है. अब 28 से 18 प्रतिशत किया है. देश में GST की दरें सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए.
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को लेकर पूछ गए सवाल और 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ की ओर ध्यान खींचे जाने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही कहा था.
दोनों उप मुख्यमंत्रियों की सरकार में चल नहीं रही है. दोनों डिप्टी सीएम अपने विभाग में क्लर्क और चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं करा सकते है. हालात ऐसे हैं कि अपनी ही सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है. जिससे विधायकों में नाराजगी है. असंतोष है.
पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है. हर विभाग में भ्रष्टाचार है. उन्होंने यह भी कहा कि आज ब्राह्मण समाज हमारे साथ है. सपा में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा.
यह भी पढ़ें: डलमऊ किला: खंडहरों में जीवित है इतिहास, मुगलों से लेकर नवाबों की सत्ता का साक्षी, जानते हैं किले की कहानी?