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सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सीएम योगी का तंज: चुनाव से पहले ही फेल हो गए दोनों लड़के

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बोले सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रहे बातचीत पर सीएम योगी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले ये दो लड़कों की जोड़ी चुनाव परिणाम आने के बाद विफल होती थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही ये विफल हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं. इससे बड़ा क्या होगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों दलों के बीच एक-दूसरे को शह और मात देने की राजनीति चल रही है.

विपक्षी दलों के बीच तालमेल पर उठ रहे सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की ऐसी स्थिति उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम है. जनता बार-बार इन दलों को खारिज कर रही है. दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन के अपने धर्म, नियम, मान्यताएं और शिष्टाचार होते हैं. लेकिन दोनों दलों के बीच जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, वह उनके आपसी तालमेल पर सवाल खड़े करती है. एनडीए गठबंधन के दलों के बीच विवाद नहीं योगी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को सामान्य बताने की कोशिश कर रहे हैं. एनडीए में सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों के बीच कथित मतभेदों पर उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी, सुभासपा समेत सभी सहयोगी दल एनडीए का हिस्सा हैं. सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे. गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं है. विपक्ष लगातार एनडीए की एकजुटता को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है.



राम भक्तों से सपा को माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और समाजवादी पार्टी की सनातन के प्रति बदली राजनीतिक भाषा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है. उन्होंने कहा कि अयोध्या जाना अच्छी बात है, लेकिन सपा को रामभक्तों से माफी भी मांगनी चाहिए. यदि 90 के दशक में ही यह सद्बुद्धि आ गई होती तो रामभक्तों पर गोली चलाने की नौबत नहीं आती. मुख्यमंत्री ने कहा कि माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता. उन्होंने अपने राजनीतिक आधार को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा का वोट बैंक हर वह राष्ट्रवादी नागरिक है, जो भारत के संविधान और देश की विरासत में विश्वास करता है. भाजपा की राजनीति किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है.