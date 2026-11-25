सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सीएम योगी का तंज: चुनाव से पहले ही फेल हो गए दोनों लड़के
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने बोला है तीखा हमला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 3:22 PM IST
लखनऊ: विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रहे बातचीत पर सीएम योगी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले ये दो लड़कों की जोड़ी चुनाव परिणाम आने के बाद विफल होती थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही ये विफल हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं. इससे बड़ा क्या होगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों दलों के बीच एक-दूसरे को शह और मात देने की राजनीति चल रही है.
विपक्षी दलों के बीच तालमेल पर उठ रहे सवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की ऐसी स्थिति उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम है. जनता बार-बार इन दलों को खारिज कर रही है. दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन के अपने धर्म, नियम, मान्यताएं और शिष्टाचार होते हैं. लेकिन दोनों दलों के बीच जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, वह उनके आपसी तालमेल पर सवाल खड़े करती है.
एनडीए गठबंधन के दलों के बीच विवाद नहीं
योगी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को सामान्य बताने की कोशिश कर रहे हैं. एनडीए में सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों के बीच कथित मतभेदों पर उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी, सुभासपा समेत सभी सहयोगी दल एनडीए का हिस्सा हैं. सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे. गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं है. विपक्ष लगातार एनडीए की एकजुटता को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है.
राम भक्तों से सपा को माफी मांगनी चाहिए
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और समाजवादी पार्टी की सनातन के प्रति बदली राजनीतिक भाषा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है. उन्होंने कहा कि अयोध्या जाना अच्छी बात है, लेकिन सपा को रामभक्तों से माफी भी मांगनी चाहिए. यदि 90 के दशक में ही यह सद्बुद्धि आ गई होती तो रामभक्तों पर गोली चलाने की नौबत नहीं आती.
मुख्यमंत्री ने कहा कि माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता. उन्होंने अपने राजनीतिक आधार को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा का वोट बैंक हर वह राष्ट्रवादी नागरिक है, जो भारत के संविधान और देश की विरासत में विश्वास करता है. भाजपा की राजनीति किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है.
राहुल गांधी को बताया रॉकेट
मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी को उन्होंने ऐसा रॉकेट बताया, जिसे लॉन्च करने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन वह हमेशा विफल रहता है. बुलडोजर को उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ और प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और विकसित यूपी का सारथी बताया. मुख्यमंत्री चेहरे पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कमल का फूल ही सब कुछ है और वे भी कमल के फूल के चुनाव चिह्न पर ही चुनाव लड़ेंगे.
घुसपैठियों को सगे-संबंधी मानती सपा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की घुसपैठिया टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अनैतिक तरीके से भारत में दाखिल होने वाले वास्तविक घुसपैठिए समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं देते, बल्कि वे उन्हें अपने सगे-संबंधी नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि वे अविभाजित उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और 1992 से गोरखपुर में रहकर नाथ संप्रदाय की संन्यासी परंपरा के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं.
अखिलेश से व्यक्तिगत ठकराव नहीं
उत्तराखंड की बेटी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संदर्भ में अपनी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि वहीं से गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का जल आता है और वहां के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए घुसपैठियों को रोकते हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या उत्तराखंड के पानी और जवानों को भी घुसपैठिया कहेंगे?
अखिलेश के साथ व्यक्तिगत टकराव के सवाल पर योगी ने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. वे नाथ संप्रदाय के योगी हैं और उन्हें अपनी पहचान या संन्यासी धर्म के लिए समाजवादी पार्टी से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है.
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