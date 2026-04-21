ETV Bharat / state

हत्या प्रयास मामला: जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा टैक्सी ड्राइवर, 6 दिन की रिमांड पर आरोपी

टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से वार कर रस्सी से गला घोंटा था, फिर मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया था.

Kangra Taxi Driver Attempted Murder Case
टैक्सी ड्राइवर की हत्या प्रयास मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 2:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रक्कड़ के कलोहा सरड़ बम्मी नामक स्थान में एक टैक्सी ड्राइवर मेहर सिंह की हत्या के प्रयास के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. हिरासत में लिए दोनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उन्हें 6 दिन यानी 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है. रिमांड के दौरान पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर किस मकसद से उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को मौत के घाट उतारने की कोशिश की. गौरतलब है कि दोनों आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर पर पहले चाकू से हमला किया और बाद में रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. फिर उसे मरा हुआ समझकर अधमरी हालत में ही जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे.

ऐसे बची टैक्सी ड्राइवर की जान

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि आरोपी युवकों ने टैक्सी ड्राइवर से पैसे मांगे, लेकिन उसके इंकार करने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने तैश में आकर ये खौफनाक कदम उठाया. आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर को मौत के घाट उतारने की कोशिश की और मरा हुआ समझकर जंगल में भी फेंक दिया. इसी बीच टैक्सी ड्राइवर के भाई द्वारा पुलिस चौकी मझींन में गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और केस की सारी परतें उधेड़ते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला और बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर को ढूंढकर उसकी जान भी बचाई. हालांकि अभी 6 दिन की रिमांड हासिल हुई है, जिसमें आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, ताकि पता चल सके की आखिर टैक्सी ड्राइवर को मारने की असल वजह क्या थी.

"टैक्सी ड्राइवर की हत्या प्रयास मामले में पुलिस ने अमित कौशल (उम्र 23 साल) और सुरेश कुमार (उम्र 19 साल) को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी जिला कांगड़ा की तहसील खुंडियां के गांव टिहरी के निवासी हैं. अब आरोपी 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर हैं." - मयंक चौधरी, एसपी देहरा

टैक्सी ड्राइवर की हालत गंभीर

एसपी देहरा ने बताया कि पुलिस और परिजनों की निगरानी में टैक्सी ड्राइवर मेहर सिंह का टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. हालांकि अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो बयान देने की हालत में नहीं है. वहीं, दूसरी ओर इस घटना के बाद मेहर सिंह की पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल है. मेहर सिंह की पत्नी ने पुलिस प्रशासन से अपने पति के हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बेटे की रोड एक्सीडेंट में हो चुकी है मौत

वहीं, मेहर सिंह के अलावा उनके 3 भाई हैं और वे सभी अलग रहते हैं. मेहर सिंह जो कि पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, वे अपनी तीनों बेटियों की शादी कर चुके है और अपनी पत्नी सरोज के साथ जीवन गुजर बसर कर रहे है. उनका एक बेटा भी था, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी. ऐसे में मेहर सिंह ही अपनी पत्नी का एकमात्र सहारा हैं.

आरोपियों ने घटना को कैसे दिया अंजाम ?

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि आरोपियों का टैक्सी ड्राइवर मेहर सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. उन्होंने मेहर सिंह को वैकल्पिक मार्ग (सीकरा दा परोह होते हुए कामाख्या मंदिर मार्ग) से गाड़ी चलाने के लिए भी रोका. फिर सुनसान क्षेत्र का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर मेहर सिंह पर पहले चाकू से हमला किया और बाद में रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की. फिर उसे मरा हुआ समझकर अधमरी हालत में मेयर सिंह को जंगल में फेंककर उसकी गाड़ी को सीधे होशियारपुर लेकर गए और वहां गाड़ी को लावारिस छोड़कर वापस आ गए.

ये भी पढ़ें: रस्सी से दबाया गला फिर टैक्सी चालक पर चाकू से किया वार, मरा हुआ समझ जंगल में फेंका, अब पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी

ये भी पढ़ें: SARKAGHAT MURDER CASE: अब न्यायिक हिरासत में पूरा सच बताएगा सिया हत्याकांड का आरोपी विकास पटियाल?

ये भी पढ़ें: हिमाचल में गहरी खाई में गिरी कार, दो युवकों की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

TAGGED:

TAXI DRIVER ATTEMPTED MURDER CASE
कांगड़ा में टैक्सी ड्राइवर पर हमला
KANGRA CRIME NEWS
JWALAMUKHI CRIME NEWS
KANGRA TAXI DRIVER ATTACKED CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.