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गुरुग्राम हिट एंड रन केसः दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम चर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजे गएः इससे पहले 16 सितंबर को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था. उस समय अदालत ने पुलिस की मांग पर दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. पुलिस रिमांड के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई. दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. दोनों आरोपी अब जेल में रहेंगे और अगली सुनवाई के लिए उन्हें 1 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा.