ETV Bharat / state

यूपी के इस शहर में गंगा किनारे बोटेनिकल गार्डन तैयार; नए साल पर दर्शकों को मिलेगा प्रवेश, 25 करोड़ की लागत से बना

कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय पांडेय ने बताया कि एक जनवरी से यहां दर्शकों को प्रवेश मिलेगा.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग और नगर निगम की ओर से लगातार कवायद जारी है. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से पहली बार गंगा बैराज के समीप अटल घाट पर शहर का पहला और सूबे का दूसरा बोटेनिकल गार्डन बनकर तैयार हो गया है. नए साल यानी एक जनवरी से यहां पर दर्शकों को प्रवेश मिलेगा.

यूपी के इस शहर में गंगा किनारे बोटेनिकल गार्डन तैयार (Video credit: ETV Bharat)

इस बोटेनिकल गार्डन से ही दर्शक सीधे गंगा बैराज स्थित बोट क्लब पर पहुंचेंगे और वहां कई तरह की बोट राइड्स का लुत्फ भी ले सकेंगे. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों का कहना था कि, जब लोग बोटेनिकल गार्डन में घूमने जाएंगे, तो उनके सामने वर्षों से बहती गंगा नदी का सुंदर नजारा होगा. केडीए के नगर नियोजक मनोज कुमार ने कहा कि, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) के विशेषज्ञों की देखरेख में बोटेनिकल गार्डन को तैयार कराया गया है.

केडीए वीसी मदन सिंह व सचिव अभय पाण्डेय ने बोटेनिकल गार्डेन का किया निरीक्षण
केडीए वीसी मदन सिंह व सचिव अभय पाण्डेय ने बोटेनिकल गार्डेन का किया निरीक्षण (Photo credit: मीडिया सेल, केडीए कानपुर)

उन्होंने बताया कि बोटेनिकल गार्डन के अंदर लोगों को वॉकिंग ट्रेल का जहां लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा. वहीं, रोज गार्डन, लोटस पांड, म्यूजियम सेंटर, योग केंद्र, शोध केंद्र समेत अन्य कवायद की जाएगी. उन्होंने बताया कि, जो भवन बोटेनिकल गार्डन के अंदर बना है, उतना बना रहेगा. हमारा मकसद अधिक से अधिक हरियाली को बसाना है. पहले चरण में 25 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद दूसरे चरण में और अधिक काम कराए जाएंगे. बोटेनिकल गार्डन पूरी तरह से हरा-भरा दिखेगा.

केडीए के अधिकारियों ने किया बोटेनिकल गार्डेन का निरीक्षण
केडीए के अधिकारियों ने किया बोटेनिकल गार्डेन का निरीक्षण (Photo credit: मीडिया सेल, केडीए कानपुर)

कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय पांडेय ने बताया कि कानपुर का पहला बोटेनिकल गार्डन बनकर तैयार है. नए साल यानी एक जनवरी से यहां दर्शकों को प्रवेश मिलेगा. इसके लिए लगातार बोटेनिकल गार्डन को सुंदर बनाने का काम जारी है. गार्डन से ही दर्शक सीधे बोट क्लब भी पहुंच सकेंगे.

यह भी पढ़ें : अब कानपुर में बनेंगी मुंबई और गुरुग्राम जैसी हाईराइज बिल्डिंग्स, 6 सड़कों का होगा चौड़ीकरण और सुंदरीकरण

TAGGED:

BOTANICAL GARDEN
KANPUR NEWS
KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NBRI
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.