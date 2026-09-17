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"बॉस स्कैम" में ज्वेलरी शोरूम से ₹1 करोड़ ट्रांसफर, गोल्डन ऑवर में शिकायत से बची रकम, 1930 ने बचाई पूरी रकम

पंचकूला: हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की त्वरित कार्रवाई से एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में ठगी के एक करोड़ रुपये जालसाजों के हाथों में जाने से बचा लिए गए. दरअसल, जालसाजों ने "बॉस स्कैम" का इस्तेमाल करते हुए करनाल स्थित एक ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारियों को शोरूम मालिक के नाम और फोटो वाले फर्जी व्हाट्सऐप नंबर से मैसेज भेजकर एक करोड़ रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे. कर्मचारियों ने संदेश को सही समझते हुए आरटीजीएस के माध्यम से पूरी धनराशि ट्रांसफर कर दी. लेकिन इस ठगी का पता चलते ही पीड़ित पक्ष ने तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बैंक फॉलो-अप टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी रकम बचा ली.

डीजीपी ने 1930 टीम को बधाई दी: डीजीपी अजय सिंघल ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की बैंक फॉलो-अप टीम की प्रभावी कार्रवाई और संबंधित बैंकिंग चैनल के साथ प्रभावी समन्वय की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "साइबर अपराध के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण है और शुरुआती स्तर पर की कार्रवाई से ठगी की राशि को सुरक्षित कराने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है. मेरी आमजनों से अपील है कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में घबराने या देरी करने के बजाय तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि संबंधित एजेंसियों और बैंकिंग संस्थानों के साथ तत्काल कार्रवाई की जा सके."

नाम और फोटो देख की ट्रांजेक्शन: इस बारे में पुलिस अधीक्षक साइबर मयंक गुप्ता ने बताया कि, "15 सितंबर 2026 को शाम 7:48 बजे ममता बंसल, सेक्टर-13, करनाल, ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता एवं उनके पति विकास का करनाल के नेहरू प्लेस में ज्वेलरी शोरूम है. शिकायत के अनुसार शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों को एक व्हाट्सऐप नंबर से संदेश प्राप्त हुआ, जिस पर शोरूम मालिक विकास का नाम और उनकी फोटो लगी थी. इस संदेश में कर्मचारियों को एक बैंक खाते में एक करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए. मालिक का नाम और फोटो देखकर कर्मचारियों ने संदेश को सही समझकर आरटीजीएस के माध्यम से एक करोड़ रुपये उक्त बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए."

एसएमएस से फर्जीवाड़े का खुलासा: मयंक गुप्ता ने आगे बताया कि, "शाम करीब 5:56 बजे ममता बंसल को खाते से एक करोड़ रुपये की धनराशि कटने का एसएमएस प्राप्त हुआ. उन्होंने तत्काल शोरूम में फोन कर लेन-देन के संबंध में जानकारी ली. बातचीत के दौरान पता चला कि इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करने का कोई निर्देश शोरूम मालिक द्वारा नहीं दिया गया था. इससे क्लियर हुआ कि साइबर अपराधियों ने मालिक के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सऐप नंबर बनाया और कर्मचारियों को उलझा कर कर यह ट्रांजेक्शन करवाया."