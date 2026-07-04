'बॉस स्कैम' बनी नई चुनौती! जानें, क्या है साइबर क्राइम का ये नया पैंतरा
झारखंड में साइबर अपराधों के बीच बॉस स्कैम नई चुनौती बन गयी है.
Published : July 4, 2026 at 5:38 PM IST
रांचीः साइबर अपराध के दर्जनों आयाम पहले से हैं और हर रोज कुछ नए जुड़ भी रहे हैं. इन सभी का मकसद बस एक है कि आपकी बैंक खाते पर डाका डालना. अब साइबर अपराधियों ने एक नई चुनौती पेश की है जिसे "बॉस स्कैम" कहा जा रहा है.
क्या है बॉस स्कैम
डिजिटल युग में साइबर अपराध लगातार नए-नए रूप धारण कर रहे. अब "बॉस स्कैम" नामक ऑनलाइन फ्राड को अंजाम दिया जा रहा है. साइबर एक्सपर्ट राहुल सिन्हा के अनुसार "बॉस स्कैम" में ठग किसी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, मालिक या प्रबंधक बन कर कर्मचारियों से तत्काल धनराशि भेजने या गोपनीय जानकारी साझा करने की मांग करते हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो इस तरह के अपराध व्यवसायों और संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंडियन साइबर कोर्डिनेशन ने इस संबंध में बकायदा एडवाइजरी भी जारी की है.
हर फ्लेटफार्म पर आ सकते हैं मैसेज
इस स्कैम में अपराधी ईमेल, व्हाट्सऐप, एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से कर्मचारियों से संपर्क करते हैं. वे खुद को कंपनी का निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या अन्य वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं. वो ये कहते हैं कि किसी जरूरी भुगतान के लिए तुरंत राशि ट्रांसफर करनी है. कई मामलों में कर्मचारी पर गोपनीयता बनाए रखने और बिना किसी से चर्चा किए तत्काल कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया जाता है. इस वजह से कर्मचारी तुरंत पैसा भेज देते है. भारत के एक दिग्गज कंपनी के एक अधिकारी से इसी तर्ज पर करोड़ों की ठगी कर ली गई, जिसके बाद बॉस स्कैम बेहद चर्चा में आया.
इस तरह के होते हैं मोड्स
साइबर जानकारों का कहना है कि अपराधी पहले कंपनी और उसके अधिकारियों से संबंधित सार्वजनिक जानकारी एकत्र करते हैं. इसके बाद वे उसी आधार पर नकली ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग करके भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं. यदि कर्मचारी बिना पुष्टि किए निर्देशों का पालन कर लेता है, तो कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है.
इंटरनेशनल साइबर पीस कमेटी के संचालक विनीत कुमार के अनुसार इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए बड़े संस्थानों को मजबूत सत्यापन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी. चूंकि साइबर अपराधी इस स्कैम के तहत बड़े संस्थानों को टारगेट कर रहे हैं. इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन से पहले संबंधित अधिकारी से आधिकारिक फोन नंबर या निर्धारित माध्यम से पुष्टि करना आवश्यक करना होगा. केवल ईमेल या संदेश के आधार पर भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है.
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने जारी की एडवाइजरी
बॉस स्कैम में फंसाने के लिए साइबर अपराधी जीप फाइल का प्रयोग कर रहे हैं. व्हाट्सऐप पर भेजे गए जीप (.ZIP) फाइल से पूरा अकाउंट और कंपनी का पैसा खतरे में पड़ सकता है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसे बॉस स्कैम के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की है. जिसका प्रचार प्रसार साइबर दोस्त सहित अन्य मंच के द्वारा किया जा रहा है.
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार साइबर अपराधी सबसे पहले व्हाट्सऐप और ईमेल के जरिये जरिए वरिष्ठ अधिकारियों/सीईओ को काम दिखकर .zip अटैचमेंट भजते हैं. फाइल खोलते ही मैलवेयर इंस्टॉल होकर वाट्सप के वेब सेशन टोकन को हाईजैक कर लेता है. जिससे अपराधी उसी अकाउंट से फाइनेंस टीम को फर्जी “urgent payment” निर्देश भेजकर ठगी कर डालते हैं.
भरोसेमंद स्त्रोत के जरिये ठगी
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार साइबर अपराधी पहले किसी अधिकारी या आरबीआई जैसे नियामक के नाम पर भरोसेमंद संदेश भेजते हैं और जरूरी/इमरजेंसी दिखाकर .zip फाइल अटैच कर देते हैं. जब रिसीवर फाइल निकालकर .exe या .dll चलाता है तो ट्रोजन ड्रॉपर (Trojan dropper) सक्रिय होता है और मालवेयर सेल फोन में डाउनलोड हो जाता है और व्हाट्सऐप वेब को हैक कर लेता है.
अब जब हैक मोबाइल के व्हाट्सऐप मैसेज भेजा जाएगा तब उसे प्राप्त करने वाला शख्स को लगता है कि मैसेज असली अकाउंट से ही आया है. यही वजह है कि वित्त से संबंधित विभाग तुरंत भुगतान कर देते हैं और पैसा साइबर अपराधियों के द्वारा तैयार करवाए गए म्यूल खातों में ट्रांसफर हो जाता है.
ये हैं बचाव के रास्ते
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने खासकर कंपनियों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता संदेश जारी किए हैं.
- किसी भी अकस्मात/अनसुलिडेड .zip, .exe, .dll फाइल को डाउनलोड या एक्सेक्यूट न करें, शंका हो तो IT टीम से कंफर्म करें.
- WhatsApp या ई‑मेल पर आई “urgent payment” या account‑change रिक्वेस्ट को सिर्फ मैसेज करने से अपूर्व न करे. फाइनेंस वेरिफिकेशन के लिए वॉइस कॉल या फेस‑टू‑फेस कन्फर्मेशन अनिवार्य रखें.
- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर‑रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी (SRP) लागू करके यूजर‑डिरेक्ट्री से अनजान .exe/.dll के भजेने पर रोक लगाएं. फोन और लैपटॉप के Windows पर एंटी‑मैलवेयर अपडेट रखें और WhatsApp वेब को अपडेट करते रहें.
- ठगी होने पर तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.
हर संस्था में हो साइबर जागरुकता
साइबर एक्सपर्ट राहुल सिन्हा के अनुसार अब यह जरूरी हो गया है कि कंपनियां समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए साइबर जागरुकता प्रशिक्षण आयोजित करें. संदिग्ध ईमेल, नकली लिंक, अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज और तत्काल भुगतान के लिए दबाब डालने वाले जैसे मैसेज की पहचान करना कर्मचारियों को सिखाया जाना चाहिए.
इसके साथ साथ मजबूत पासवर्ड, बहु-स्तरीय सुरक्षा (Multi-Factor Authentication) और नियमित सुरक्षा ऑडिट भी साइबर हमलों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसकी जानकारी अगर कर्मचारियों के पास होगी तो वे इसका फायदा उठा सकते है.
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