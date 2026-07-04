ETV Bharat / state

'बॉस स्कैम' बनी नई चुनौती! जानें, क्या है साइबर क्राइम का ये नया पैंतरा

रांचीः साइबर अपराध के दर्जनों आयाम पहले से हैं और हर रोज कुछ नए जुड़ भी रहे हैं. इन सभी का मकसद बस एक है कि आपकी बैंक खाते पर डाका डालना. अब साइबर अपराधियों ने एक नई चुनौती पेश की है जिसे "बॉस स्कैम" कहा जा रहा है.

क्या है बॉस स्कैम

डिजिटल युग में साइबर अपराध लगातार नए-नए रूप धारण कर रहे. अब "बॉस स्कैम" नामक ऑनलाइन फ्राड को अंजाम दिया जा रहा है. साइबर एक्सपर्ट राहुल सिन्हा के अनुसार "बॉस स्कैम" में ठग किसी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, मालिक या प्रबंधक बन कर कर्मचारियों से तत्काल धनराशि भेजने या गोपनीय जानकारी साझा करने की मांग करते हैं.

एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो इस तरह के अपराध व्यवसायों और संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंडियन साइबर कोर्डिनेशन ने इस संबंध में बकायदा एडवाइजरी भी जारी की है.

हर फ्लेटफार्म पर आ सकते हैं मैसेज

इस स्कैम में अपराधी ईमेल, व्हाट्सऐप, एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से कर्मचारियों से संपर्क करते हैं. वे खुद को कंपनी का निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या अन्य वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं. वो ये कहते हैं कि किसी जरूरी भुगतान के लिए तुरंत राशि ट्रांसफर करनी है. कई मामलों में कर्मचारी पर गोपनीयता बनाए रखने और बिना किसी से चर्चा किए तत्काल कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया जाता है. इस वजह से कर्मचारी तुरंत पैसा भेज देते है. भारत के एक दिग्गज कंपनी के एक अधिकारी से इसी तर्ज पर करोड़ों की ठगी कर ली गई, जिसके बाद बॉस स्कैम बेहद चर्चा में आया.

इस तरह के होते हैं मोड्स

साइबर जानकारों का कहना है कि अपराधी पहले कंपनी और उसके अधिकारियों से संबंधित सार्वजनिक जानकारी एकत्र करते हैं. इसके बाद वे उसी आधार पर नकली ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग करके भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं. यदि कर्मचारी बिना पुष्टि किए निर्देशों का पालन कर लेता है, तो कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है.

इंटरनेशनल साइबर पीस कमेटी के संचालक विनीत कुमार के अनुसार इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए बड़े संस्थानों को मजबूत सत्यापन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी. चूंकि साइबर अपराधी इस स्कैम के तहत बड़े संस्थानों को टारगेट कर रहे हैं. इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन से पहले संबंधित अधिकारी से आधिकारिक फोन नंबर या निर्धारित माध्यम से पुष्टि करना आवश्यक करना होगा. केवल ईमेल या संदेश के आधार पर भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है.

ये हैं बचाव के रास्ते (सौ. I4C)

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने जारी की एडवाइजरी

बॉस स्कैम में फंसाने के लिए साइबर अपराधी जीप फाइल का प्रयोग कर रहे हैं. व्हाट्सऐप पर भेजे गए जीप (.ZIP) फाइल से पूरा अकाउंट और कंपनी का पैसा खतरे में पड़ सकता है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसे बॉस स्कैम के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की है. जिसका प्रचार प्रसार साइबर दोस्त सहित अन्य मंच के द्वारा किया जा रहा है.