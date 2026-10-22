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कैट का आदेश- व्हाट्सएप पर बॉस का ओके जवाब स्वीकृत छुट्टी नहीं माना जाएगा

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​प्रयागराज : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने एक आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप पर छुट्टी के अनुरोध पर किसी अधिकारी द्वारा दिया गया ओके जवाब, अपने आप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत किए जाने का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.

यह टिप्पणी कैट के ​न्यायिक सदस्य रजनीश कुमार राय ने उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारी प्रिय रंजन कुमार द्वारा प्रयागराज से फतेहपुर किए गए तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की. कैट ने कहा कि आवेदक द्वारा व्हाट्सएप पर मिले ओके जवाब पर भरोसा करना, अपने आप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत किए जाने का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.

मामले के तथ्यों के अनुसार, याची ने अपने पैतृक गांव जाने के लिए 14 से 16 जुलाई 2025 तक तीन दिनों का अवकाश लिया था. इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर दो दिनों के लिए छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध किया. उनका दावा था कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ल ने ओके लिखकर उनके अनुरोध को मंजूरी दी थी. हालांकि 21 जुलाई को जब याची ड्यूटी पर लौटे तो उन्हें निलंबित कर दिया गया. चार दिन बाद उनका तबादला फतेहपुर कर दिया गया और 31 जुलाई को उन्हें अनुशासनात्मक आरोप पत्र जारी कर दिया गया.